Около 40 държави от т.нар. "широка Европа", надхвърляща границите на Европейския съюз, приеха по време на срещата им в Дъблин специална "харта", в която са заложени основните принципи на своята сигурност, по инициатива на Франция.

България е подкрепила документа с резерви, съобщиха от Министерския съвет. Премиерът Румен Радев е изразил писмени забележки към текста на декларацията и е поискал редакция, стана ясно от съобщението.

В същото време ДПА, цитирана от БТА, пише: "България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларацията, като засега не се посочват причини за това решение". Страната ни е подкрепила, но е подчертала резервите си, обясниха разнобоя в информацията на ДПА и тази от пресцентъра на МС. Самото публикуване на документа от Елисейския дворец се е забавило именно заради писмените резерви на премиера Румен Радев.

Документът обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес. В текста се посочва, че хибридните кампании на Москва само ще "засилят ангажимента им към Украйна и тяхната решимост". Премиерът Румен Радев е изразил резерви към текста на декларацията и е поискал редакция, стана ясно от съобщение на МС.

Подписалите държави потвърждават, че "всеки въпрос, засягащ европейската сигурност, трябва да бъде решаван съвместно с европейците" - позиция, която идва в момент на дискусии относно участието на Европа в преговорите с Русия.

Една от особеностите на декларацията е, че тя излиза извън рамките на традиционното разбиране за сигурност и включва и заплахите от "хибриден" характер. Документът предвижда подписалите го държави да изградят самостоятелен капацитет за справяне с рисковете, надвиснали над Европа, чрез прилагането на подход, обхващащ всички измерения на сигурността. Това предполага "укрепване на устойчивостта и стабилността на нашите демокрации", особено с цел противодействие на информационната намеса и манипулациите, се казва в документа, цитиран от БТА.

Държавите се ангажират да "разработят инструменти" за "предотвратяване" на дестабилизиращи действия, които не достигат прага на въоръжено нападение, включително кибератаки и хибридни заплахи, както и за предприемане на ответни действия при необходимост.

"България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност, която се състоя в Дъблин", заявиха от своя страна от пресцентъра на Министерския съвет. Оттам уточняват, че премиерът Румен Радев е имал забележки към текста на документа.

"България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна, постигнат чрез преговори, като новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ са важна стъпка в тази посока. Европейските позиции трябва да подкрепят този процес, затова България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир. Във връзка с това премиерът Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира", гласи съобщението на МС.

Посочва се още, че инициативата утвърждава основите на сигурността в Европа: Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи, а България подкрепя отстояването на тези принципи, защото е в неин пряк интерес.

В контекста на ключовите принципи на европейската сигурност България ще продължи да работи за сигурността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура срещу хибридни заплахи, се посочва още в пресинформацията.

Дир.бг