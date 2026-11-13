Полша и Европа няма да позволят на никого да изгражда нова архитектура за сигурност, без да се съобрази с тях, заяви полският министър-председател Доналд Туск в Дъблин и добави, че вижда единна и силна позиция в цяла Европа по този въпрос, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Туск взе учасите в срещата на върха на Европейската политическа общност в ирландската столица, където се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски.

По време на брифинг Туск спомена преговорите между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби. Той отбеляза, че Украйна продължава да се нуждае от европейска подкрепа, тъй като „целите на американската дипломация може леко да се различават от това, което Европа очаква“.

„Мога да кажа с голямо вътрешно спокойствие, че не виждам никакви вътрешни разломи или пукнатини, що се отнася до страните от Европейския съюз“, заяви Туск.

Той добави, че евентуален мир в Украйна „трябва да бъде такъв, при който Украйна запазва своя суверенитет, а архитектурата на сигурността, най-вече в Източна Европа, остава непроменена“.

„Нека наричаме нещата с истинските им имена. При никакви обстоятелства няма да позволим на когото и да било зад гърба ни, като поляци и европейци, да налага нови правила за сигурност в тази част на света“, каза Туск.

„Няма да градим нова архитектура само защото президентът на Русия или, да речем, някой от САЩ го желае. Това е напълно изключено. Мога със задоволство да отбележа, че в Европа по този въпрос съществува единна и твърда позиция“, подчерта полският премиер.

Туск спомена и разговорите си от вчера с украинския президент, като уточни, че те са засегнали и темата за бъдещото членство на Украйна в ЕС.

„Президентът Зеленски подчерта, че за Украйна е от голямо значение в този процес да бъде ясно, че интересите на Полша няма да бъдат накърнени – например в сферата на земеделието“, посочи Туск.

„Много ценя този негов подход“, заяви той.

БТА