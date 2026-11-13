5-километрово бягане с кауза ще се проведе утре, 14 ноември, в Шумен по повод Световния ден за борба с диабета. Инициативата 5 км RUN е под мотото „Бягане с кауза – Световен ден за борба с диабета“, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Стартът ще бъде даден в 8,00 ч. пред Информационния център на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“.

Със съдействието на РЗИ – Шумен и с участието на студенти от специалност „Медицинска сестра“ във Филиал Шумен на Медицински университет – Варна ще бъдат организирани безплатни измервания на кръвната захар преди старта и след приключване на бягането.

Организаторите канят всички желаещи да се включат в инициативата, като пробягат или извървят 5-километровото разстояние.

Целта на събитието е да насърчи физическата активност и да привлече общественото внимание към значението на движението за превенцията на диабета.

ШУМ.БГ