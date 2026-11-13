5-километрово бягане с кауза ще се проведе утре, 14 ноември, в Шумен по повод Световния ден за борба с диабета. Инициативата 5 км RUN е под мотото „Бягане с кауза – Световен ден за борба с диабета“, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.
Стартът ще бъде даден в 8,00 ч. пред Информационния център на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“.
Със съдействието на РЗИ – Шумен и с участието на студенти от специалност „Медицинска сестра“ във Филиал Шумен на Медицински университет – Варна ще бъдат организирани безплатни измервания на кръвната захар преди старта и след приключване на бягането.
Организаторите канят всички желаещи да се включат в инициативата, като пробягат или извървят 5-километровото разстояние.
Целта на събитието е да насърчи физическата активност и да привлече общественото внимание към значението на движението за превенцията на диабета.
ШУМ.БГ
Коментари
СПКАнонимен
Струва ми се 8,00сутринта е доста раничко за почивен ден.По добре да е в 9,00 или 9,з0 часа.Нали хората трябва да стигнат до паметника
Анонимен
Колко човека в Шумен изобщо са пробягали поне един път в живота си 5 км като дистанция?