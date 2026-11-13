Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени и преработени. Това е заявил финансовият министър Гълъб Донев по време на среща с родители на деца с увреждания, които по-рано заплашиха с протести.

Думите на финансовия министър съобщиха пред медиите майките, присъствали на срещата във финансовото министерство. "Всичко се отменя", каза Недка Кичукова от сдружение "Аутизъм днес - Панагюрище".

От парламента, където се срещнаха с депутати от опозицията, майките на деца с увреждания отидоха в Министерството на финансите. С тях бе и председателят на КЗП Мая Манолова, която присъства и на срещата в Народното събрание. В разговора във финансовото министерство участва и министърът на социалната политика Наталия Ефремова и депутати от "Прогресивна България".

Мария Тодорова от "Прогресивна България" заяви, че предстои широко обществено обсъждане по темата, така че да се постигне най-добрият баланс по отношение на законовите условия, засягащи трудовите договори на майките с увреждания и личните асистенти, които се грижат за възрастни хора.

Нели Димитрова от "Системата ни убива" заяви, че е постигнато съгласие с Гълъб Донев за оттеглянето на закона в настоящия му вид. "Този закон сме го извоювали с кръв, няма как да бъде пипан с лека ръка без широко обществено обсъждане и съгласие за каквито и да е било промени. Той е чувствителен, той е на майките, но и е на хората с увреждания", каза тя, цитирана от БТА.

Представителите на майките са категорични, че не са готови на никакви отстъпки.

Че среща на родители на деца с увреждания с министри ще има съобщи по-рано през деня премиерът Румен Радев. Пред медиите в Дъблин, където участва в общоевропейски форум, министър-председателят увери, че правата на родителите на деца с увреждания няма да бъдат засегнати.

Недоволството на родителите е заради предложените от "Прогресивна България" промени в Закона за личната помощ, с които на практика се замразяват парите за личните асистенти. Предвиждаше се нов начин на заплащане и замяна на трудовите договори със специални договори. Близките на хора с увреждания и личните асистенти се опасяват от намаляване на възнагражденията и загуба на трудови права.

Майките настояват да могат да продължат да работят на осемчасов трудов договор, докато полагат грижи за децата си. Те подчертават, че не искат специално отношение, а сигурност и възможност да продължат да се грижат за семействата си.

"Не може господин Радев, да ни предаде така. Ние си гледаме децата, не искаме нищо повече", заяви една от майките, цитирана от bTV.

"Ние настояваме нашите договори да бъдат по Кодекса на труда и да запазим правата си, а също така и да са обвързани с минималната работна заплата. Имаме консенсус с г-н Гълъб Донев, който заяви, че ще изтегли съответните предложения. Законът ще бъде минат на обществено обсъждане. Съгласни сме, че има много злоупотреби и искаме контрол. Призовавам всички майки на деца с увреждания да се включат в общественото обсъждане", каза Десислава Стефанова, цитирана от Нова телевизия.

dir.bg