Европа трябва да бъде внимателна, за да не попадне в капани, заложени от Москва, ако участва в мирните преговори между Русия и Украйна, предупреди ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Франс прес.

"На първо място, необходимо ни е прекратяване на огъня. Ако започнем да обсъждаме исканията на Русия относно архитектурата на сигурността в Европа, ще попаднем в капаните, които Русия ни залага. Тези капани имат за цел да отклонят вниманието ни от липсата на примирие", заяви тя преди предстоящата среща на върха на 27-те държави членки на ЕС в Дъблин.

Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които вчера се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва, а след това и с украинския държавен глава Володимир Зеленски в Дъблин, съобщиха, че са получили зелена светлина от Русия за разширяване на следващия кръг от преговорите чрез включване на европейски представители.

От Кремъл обаче заявиха днес, че все още не са оттеглили ветото си по отношение на подобно участие. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва първо иска да разбере какви са истинските намерения на Европа и да се увери в готовността ѝ да допринесе за мирния процес, преди да вземе решение дали да се състоят преговори в разширен формат.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че участието в мирните преговори би послужило не само за подкрепа на Украйна, но и за защита на интересите на Европа.

Държавите членки на ЕС продължават да обсъждат кого да изпратят на масата за преговори. Калас изключи възможността Русия да има каквато и да е дума при избора на европейски представител.

Някои държави, сред които Естония, биха искали Калас и председателят на Европейския съвет Антонио Коща да представляват Европа.

Франция и Германия предлагат те, заедно с Великобритания, да продължат говорят от името на Европа. Този подход позволява и участието на Лондон, който вече не е член на ЕС.

"Надявам се, че днешните дискусии ще внесат яснота по въпроса", каза ирландският министър-председател Михол Мартин, като допълни, че окончателно решение трябва да бъде взето в рамките на седмица или две.

БТА