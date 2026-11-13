Руският разследващ комитет, който се занимава с тежки престъпления, съобщи, че е започнал разследване по случай с експлозия на автомобил в Москва. Руските медии съобщиха, че е принадлежал на украинския бивш премиерски съветник Сергей Заворотний. Той беше говорител на бившия министър-председател на Украйна Микола Азаров, който живее в Русия, след като избяга по време на антиправителствените протести през 2014 г.

Колата е взривена рано тази сутрин в квартал Чертаново с бомба, прикрепена с магнит на мястото под шофьорската седалка, съобщи "Комерсант".

Жителите на улица "Кировоградская" са били събудени от силна експлозия. Малкото минувачи и служители на комуналните услуги се затичали към джип "Тойота". Колата била силно повредена, а окървавен мъж се търкулнал на пътното платно. От линейка, извикана от минувачи, са оказали първа помощ на жертвата.

72-годишният Заворотни е хоспитализиран в критично състояние с откъсната ръка и тежко ранени крака.

Експлозията е била с мощност, еквивалентна на 300-500 грама тротил. Смята се, че самоделното взривно устройство е съдържало шрапнели.

Главното следствено управление на Следствения комитет на Руската федерация за Москва е образувало наказателно дело по обвинения в опит за убийство, извършено по общоопасен начин, което впоследствие може да бъде преквалифицирано като акт на тероризъм, а ако се установи, че атентаторът е руски гражданин, той ще бъде обвинен и в държавна измяна.

Разследващите почти не се съмняват, че престъплението води до агенти на украинските специални служби, пише "Коммерсант".

Заворотний е международен журналист. Той работил в руската Държавна дума до 2004 г., а преди това - за "Комсомолская правда" в Латинска Америка. От 2010 до 2014 г. е прессекретар и говорител на проруското правителство на Азаров по време на президента Виктор Янукович. През 2018 г. съвместно с Олексий Бердников издава книгата "Янукович се предаде. Държавният департамент прие. Как Русия загуби Украйна". След 2014 г. той нарече Евромайдана държавен преврат, обвини Запада във външен контрол над Украйна и оглави изданието "Антифашист".

През 2020 г. доклад на Комисията по разузнаване на Сената на САЩ го идентифицира като служител на руската Служба за външно разузнаване.

Вчера руски военнослужещ загина при експлозия на автомобил в Санкт Петербург.

dir.bg