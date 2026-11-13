Командният център за наблюдение на Черно море, който ще бъде разположен в пристанищните градове Констанца в Румъния и Варна в България, ще бъде готов след няколко месеца, заяви в интервю за телевизия "Диджи 24" румънският министърът на националната отбрана Раду Опря.

Той подчерта, че румънската икономическа зона в Черно море, където се намират и находища на природен газ, е безопасна и "ще бъде и по-безопасна", след като страната получи догодина френски радари за засичане на дронове.

Създаването на Център за наблюдение на Черно море със структури в Констанца и във Варна е залегнало в представената миналата година стратегия на ЕС за Черно море. По време на посещение в Букурещ в началото на седмицата председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз ще отпусне 50 милиона евро за този център.

Миналия месец западната част на Черно море беше засегната от серия атаки срещу търговски кораби в близост до бреговете на България и Румъния. Между 5 и 28 октомври най-малко девет плавателни съда бяха поразени от въздушни или морски дронове в румънската и българската изключителна икономическа зона или териториални води, като няколко кораба потънаха, а сред моряците има загинали и изчезнали.

В интервюто министърът на отбраната отбеляза, че инцидентите с дронове в териториалните води и във въздушното пространство нарастват.

"За съжаление в Тулча имаме въздушна тревога почти всеки ден, понякога и два пъти дневно", каза той.

Министърът посочи, че се е срещнал с доставчиците на радарите, които трябва да пристигнат в Румъния по европейската програма за доставки в отбраната SAFE от френската компания Thales, и е получил обещание те да бъдат доставени по-бързо.

"Ще можем да виждаме дроновете навреме, по-добре, ще имаме време за намеса. В началото на следващата година ще ги имаме", каза Опря, цитиран от БТА.

Dir.bg