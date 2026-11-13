"Кауфланд България" ("Kaufland България") обяви, че сменя председателя на Управителния си съвет. Това се случва ден след негово публично изказване, в което Михаил Петров, по повод многомилионната глоба от КЗК, заяви: "Стейкхолдърите, които в момента се упражняват върху Кауфланд, ще им кажа също едно - спрете, защото Кауфланд е много голям. И ако Кауфланд тръгне по бобслея надолу, тогава фалитът на КТБ ще им се стори като пролетен бриз".

Михаил Петров напуска компанията с незабавен ефект, а поста поема досегашният член на управителния съвет и директор на дирекция "Централни отдели" Петя Владимирова, съобщи дружеството в писмо, получено на редакционната поща на БТА.

От компанията посочват, че промяната е предприета в отговор на обществения дебат около текущото производство на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

"Кауфланд" и "Шварц Груп" (Schwarz Group) се разграничават от изказванията на напускащия ръководител през последните дни, включително от направените исторически сравнения, които според компанията не съответстват на нейните ценности, култура и принципи. В изявление председателят на управителния съвет на "Кауфланд" Франк Шуман поднася извинения на клиентите, българската общественост и институциите в страната за създаденото впечатление и неуместните сравнения.

Петя Владимирова е част от корпоративната група от август 2007 г. и е заемала различни ръководни позиции в направленията "Продажби" и "Експанзия". От компанията я определят като опитен ръководител с фокус върху стабилността, приемствеността и надеждността.

В съобщението до медиите се посочва още, че независимо от промяната в ръководството, "Кауфланд България" запазва позицията си по текущото производство пред КЗК и категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики. Компанията заявява, че разчита на обективно и безпристрастно разглеждане на аргументите ѝ по предвидения законов ред от компетентните съдилища. От дружеството подчертават също, че запазват ангажимента си като един от най-големите работодатели в страната и ще продължат да бъдат надежден партньор както на клиентите си, така и на доставчиците, сред които има множество български производители.

Дир.бг