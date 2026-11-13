Футболен клуб Барселона обяви, че е финализирал емисия облигации на стойност 300 млн. евро, предназначени за финансиране на ремонтните дейности на стадион "Камп Ноу", предаде Ройтерс.

Националната комисия за пазара на ценни книжа (CNMV) е одобрила сделката.

Допълнителното финансиране ще покрие недостига на парични средства, възникнал вследствие на повишените строителни разходи.

Завършването на "Камп Ноу" вече се очаква за сезон 2028/29 г., след като първоначално планираният срок през 2026 година не беше спазен поради забавяния.

Дир.бг