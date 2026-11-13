Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

През следващото денонощие през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. През нощта от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни. На места в Северна България и Софийското поле ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, значителни в североизточните райони. Вятърът ще отслабне, в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Югоизточна България, в София – около 7°. Утре облачността над страната ще бъде значителна, в сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На много места ще има валежи от дъжд. В Централна и Източна България ще има и гръмотевична дейност. В югоизточните райони явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде умерен, в по-голямата част от страната – от северозапад, в Източна България – от север-североизток; с него ще нахлува студен въздух. Температурите чувствително ще се понижат и към 14 ч. ще бъдат от 8°-10° на много места в Северна България до 16°-18° в южните райони, в София – около 9°. Още преди обяд от северозапад валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. С него температурите съществено ще се понижат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат от 12°-13° по северното крайбрежие до 17°-19° по южното. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ