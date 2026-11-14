Българският национален отбор по футбол записа поредна срамна страница. Пред погледа на президента на БФС Георги Иванов-Гонзо нашият тим загуби с 0:5 като домакин на Исландия в Пловдив и окончателно се сбогува с шансовете си да излезе от групата в Лига на нациите. След 5 мача нашият тим има 4 точки, а исландците са лидери с 11.

Двубоят, в който нашият тим представи потресаващо слаба продукция, бе изгледан от едва 500 фенове по трибуните, които на няколко пъти скандираха "Оставка" по адрес на официалната ложа.

На терена гостите бяха пълни господари, като поведоха след гол от дузпа на Гудьонсен, който до края на мача успя да оформи хеттрик. Останалите две попадения бяха дело на Ори Оскарсон и автогол на Емил Ценов. Резултатът можеше да бъде още по-срамен за България, като на два пъти гредите помагаха на нашия вратар Даниел Наумов.

Това бе предпоследният мач на временния наставник Атанас Рибарски начело на отбора, като той ще бъде заменен от чужденец, чието име все още не е ясно. В последния си мач от Лига на нациите тимът ни е гост на Естония след 3 дни (след победа с 1:0 срещу Люксембург за балтийския тим), като единствената въпросителна е дали ще бъде трети или четвърти в класирането.

Началните минути бяха предпазливи и за двата тима, като липсваха сериозни голови положения.

Първата по-сериозна опасност дойде пред вратата на България в 14-ата минута, когато Елертсон получи добър пас около границата на наказателното поле, но в последния момент загуби равновесие и прати топката в аут.

В 17-ата минута гостите получиха дузпа за нарушение на Йоан Стоянов в наказателното поле. Зад топката застана Гудьонсен, който я прати неспасяемо във вратата на Даниел Наумов - 1:0 за Исландия.

Само 4 минути по-късно Ори Оскарсон бе изведен зад гърба на отбраната ни, надбяга Стефан Велков и с лекота вкара - 2:0 за гостите.

Първата добра атака за България дойде чак в 29-ата минута, когато Атанас Илиев получи пас около ъгъла на малкия пенал, но не успя да се обърне и да стреля към вратата.

Веднага след това и Илия Груев имаше шанс, но ударът му с глава мина извън очертанията на вратата.

След тези два проблясъка обаче гостите наложиха отново пълен контрол върху случващото се на терена.

Така до края на първата част липсваха сериозни положения и двата тима се оттеглиха за почивка при 0:2.

Второто полувреме започна по най-неприятния начин за България. Преднината на тима на Арнар Гунлаугсон набъбна на 3:0 в 53-ата минута. Акция на исландците отдясно завърши с пас във вратарското поле и Енил Ценов засече топката в българската врата. Веднага след автогола от трибуните на "Колежа" се чуха викове "Оставка".

След попадението гостите дадоха инициативата на България, опитвайки се да пестят сили, след като всичко в мача очевидно беше решено.

Малко след гола селекционерът на нашия отбор Атанас Рибарски извади дуото на ЦСКА 1948 Георги Русев и Атанас Илиев и вкара в игра опитния Ивайло Чочев и стрелеца на Черно море Георги Лазаров.

В 68-ата минута крушението за България стана пълно с четвърти гол - отново дело на Гудьонсен - 4:0 за гостите и нови викове "Оставка" по адрес на ръководството на БФС.

В 72-рата минута гредата помогна на Наумов да не извади за пети път топката от вратата си след удар на Сигурдсон. Минути, в които единствената цел пред нашия отбор беше да се отбранява, без да допусне нов гол.

В 79-ата минута логичното се случи и гостите вкараха пети гол, като Гудьонсен оформи своя хеттрик.

А след попадението и малкото фенове по трибуните се запътиха към изходите на стадиона.

Така в крайна сметка България загуби мача с 0:5 - съвсем закономерно.

Дир.бг