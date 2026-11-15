Българката от Кочани Ива Михайлова отрече да е била притискана от службите, след като в събота ютубърът Цанов публикува аудиозапис на неин разговор по телефона с него, в който тя му описва как е принудена да даде интервю първо в канала на Мартин Карбовски, защото иначе ДАНС и държавата ще спрат всяка помощ за нейното лечение у нас.

Повод за срещата на Михайлова с Цанов е планирано интервю за 3 ноември, отменено внезапно от момичето ден по-рано заради институционална намеса. "Казаха ми, че първо ще изляза при Карбовски, защото имат пълен контрол над него и ще му кажат какви въпроси да ми задава. Ако не снимам първо при него, където и да отида, клипът ще бъде изтрит", заявява Михайлова. Тя описва заплахите за прекратяване на държавното финансиране за нейното здраве.

"Рехабилитацията, която ми предстои, е специализирана и супер скъпа. Държавата обеща да я поеме, но заявиха, че изцяло ще се отдръпнат и нищо повече няма да помагат, ако не ги послушам. Могат да ми саботират всичко, включително адвокатската защита", споделя пострадалата по телефона, както и съмнения, че разговорите ѝ се подслушват от службите. По този повод от "Да, България" обявиха, че ще искат оставката на шефа на ДАНС Пламен Тончев.

С пост в социалната мрежа в неделя, вече след избухването на скандала, Ива Михайлова заяви тъкмо обратното, а именно - че не е била натискана със заплахи от никого в нашата страна.

"Благодаря на всички, които ми пишете и се притеснявате за мен. Искам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било", заявява Михайлова. Българката добавя още, че тук е получила помощ, грижа и подкрепа.

"Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден", пише момичето.

Тя изразява позиция, че не желае случаят ѝ да бъде използван политически. Лидерите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, както и депутатката Елисавета Белобрадова вече застанаха зад Ива и заявиха, че ще поискат изслушване в парламента на ръководителя на ДАНС и ще настояват за преосноваване на контраразузнавателната служба.

"Не желая да бъда част от политически спорове и няма да коментирам повече по тази тема", категорична е самата Ива Михайлова.

"За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно", отправя призив Ива Михайлова.

Момичето пострада преди повече от година при катастрофа в РСМ, при която автомобил навлезе от отсрещното платно и удари нейната кола, но македонските власти я обвиниха, че тя е причинила произшествието с жертва.

Михайлова не беше допускана от съда да дойде и да лекува травмите си в България. Михайлова беше под домашен арест и твърдеше, че е следена от македонските служби, докато заедно с адвоката си не избяга да се лекува у нас. Според македонските граничари преминаването през границата не е било легално. Българските власти пък заявиха, че не са знаели за действията на момичето, което избяга у нас с помощта на своя адвокат. Младата жена беше настанена първо в "Пирогов", а после и в болница "Св. Анна", тъй като има поражения по гръбначния стълб.

Дир.бг