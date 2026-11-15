Никой от футболистите от националния отбор на България или от делегацията на БФС не говори на Летище "Васил Левски" в София преди заминаването за Естония днес. Българската делегация пътува в 10:00 часа за Талин за последната среща от група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите.

България е с 4 точки след кошмарната загуба с 0:5 от Исландия в петък вечерта на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и няма шанс за едно от първите две места. На 2-ото именно е Естония, която посреща "лъвовете" утре от 19:00 часа на стадион "А ле кок Арена", а балтийците събраха 9 точки. Те могат чисто теоретично да завършат и първи, ако Исландия - в момента с 11, се провали у дома с Люксембург.

Повечето от футболистите са в минорно настроение след поредицата лоши резултати. Отборът, воден от временния селекционер Атанас Рибарски, е от 24 човека и няма контузени и болни футболисти. В групата вече е Валентин Антов - играещият в италианското първенство бранител смени контузения Теодор Иванов от ЦСКА (София).

Още преди края на последната среща е ясно, че при следващия жребий за квалификациите за Евро 2028, който ще се тегли в началото на декември, тимът ще слезе в четвърта урна, което прави задачата му да попадне на финалите още по-трудна.

Дир.бг