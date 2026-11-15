Арсен Венгер по всяка вероятност няма да се кандидатира за президент на ФИФА и да се изправи срещу Джани Инфантино на следващия изборен Конгрес на организацията. Новината съобщава френското издание "L'Équipe", като по този начин опонентите на настоящия италианско-швейцарски лидер ще трябва да търсят алтернативен кандидат за изборите, насрочени за 18 март в Рабат, Мароко.

Бившият легендарен треньор на Арсенал, който в момента заема поста директор по световното развитие на футбола във ФИФА, от около два месеца и половина беше сочен като основен съперник на досегашния президент. Венгер публично се разграничи от ръководството на Инфантино, като разкритикува идеята за продажба на дялове от Световното първенство - проект, за който научил "от медиите".

Тогава той настоя за изоставяне на плана и възстановяване на "независима ФИФА, която служи на нашия спорт с ангажираност, прозрачност и почтеност".

Според френския източник, от края на август насам френският специалист сериозно е обмислял възможността да се кандидатира, но процесът е бил белязан от постоянни съмнения. От една страна, той е чувствал дълг да спре нов четиригодишен мандат на Инфантино поради недоволството си от настоящия курс на организацията. От друга страна, надделял е скептицизмът относно възможността да се пребори със силните мрежи на влияние на настоящия президент.

Отказът на Венгер осуетява очакванията на критиците на управлението на Инфантино, които виждаха в него идеалната фигура за спечелване на изборите. Въпреки че е европеец, той не се свързва пряко с УЕФА, радва се на висока популярност и репутация на почтен човек.

Крайният срок за официално представяне на кандидатурите изтича на 18 ноември.

Дир.бг