Спокойното градче Саймънс Таун в Южна Африка с население от около 8000 души е разтърсено от спора дали жителите му трябва да живеят съвместно с две групи павиани, които обикалят по улиците и вършат пакости, пише Асошиейтед прес. От години защитниците и противниците на маймуните влизат в остри конфликти в социалните мрежи, а понякога и в реалния живот.

Маймуните са дошли от ниските склонове зад планината Тейбъл Маунтин край Кейптаун, около която се простират голяма част от предградията. Близо 60 павиана са се установили в Саймънс Таун почти постоянно. През деня обикалят града, а нощем се връщат в планината, за да спят.

Ситуацията е почти нетърпима, казва Грег Улфс, който е служител в Общинската служба по околната среда и член на специализираното звено за управление на популацията на павианите в Кейптаун, цитиран от Асошиейтед прес.

След години на разпалени дебати Общината решава двете групи мечи павиани да бъдат преместени в оградени пространства с площ между около 2 и 3,5 хектара, които ще бъдат обезопасени с електрически огради. Мъжките животни ще бъдат кастрирани, което ще гарантира, че популацията ще изчезне в рамките на между 20 и 30 години.

"Павианите и хората не се чувстват добре, когато са принудени да живеят заедно. Съжителството им е по-успешно, когато живеят в съседство, а не на едно и също място", казва Улфс. Според него преместването на животните в оградени пространства, където ще живеят в условия, близки до дивата природа, е най-доброто от малкото възможни решения.

Част от жителите на Саймънс Таун настояват за мирно съжителство между хората и павианите и се радват на присъствието им. В действителност обаче животните не са добри съседи и друга част от обитателите на града искат те да бъдат премахнати.

Интелигентните животни вредят като се катерят по сградите, чупят прозорци, нахлуват в домовете, за да крадат храна, и се бият с кучета. Наред с това ровят в контейнерите за отпадъци и разхвърлят боклука.

В Саймънс Таун са назначени специални служители, наречени "наблюдатели на павианите", които се грижат за овладяването на проблемите с приматите. Те ги прогонват с помощта на пушки за пейнтбол, които изстрелват топчета с боя или шумови патрони, известни като "мечи гърмежи", които плашат животните, без да причиняват тежки наранявания. Тези методи разгневяват защитниците на павианите, въпреки че Общината твърди, че така предотвратява опасни за маймуните реакции от страна на разгневени жители, които разполагат с въздушни пушки.

Последното решение на властите задълбочава разделението. Жители, подкрепящи павианите и природозащитници организират протести на мястото, където ще бъдат изградени загражденията, като се заканват да попречат на преместването на животните с мирни средства.

Проблемът с павианите не се ограничава само до Саймънс Таун. В редица други предградия на полуострова южно от Кейптаун присъствието на пакостливите животни нагнетява напрежение.

Конфликтите между хората и дивите животни са често срещани в Африка, но обикновено възникват в селските райони, където фермерите се опитват да прогонят животни, унищожаващи посевите им или нападащи добитъка им.

Кейптаун е един от последните големи градове в света, в които павиани все още се движат свободно, казва Улфс. По думите му в Саймънс Таун жители от двата противоположни лагера дори са повреждали автомобилите си с акумулаторна киселина. Местният жител Питър Уилис организира посреднически срещи между "враждуващите страни", за да предотврати разделението на града заради спора с павианите, след като дебатите в социалните мрежи излизат извън контрол.

Общината е забранила организирането на туристически разходки за наблюдение на павиани от страна на природозащитна организация и не насърчава заснемането на животните, за да намали общественото напрежение. В Кейптаун храненето на павиани е строго забранено.

Улфс обяснява, че съвместният живот е еднакво вреден и за хората, и за животните. Павианите се хранят с нездравословни човешки храни, биват блъскани от автомобили, нападани от кучета и умират, след като погълнат отрова за плъхове.

"Те ще дойдат и ще седнат на масата ви, докато се храните навън. Това не е нормално поведение за павиан", обяснява служителят. Той допълва, че животните свалят керемиди от покривите, за да проникнат в къщите през таваните или чупят прозорци и разбиват врати.

Питър Уилис също неведнъж е ставал жертва на набезите на павианите. В един от случаите, докато той и съпругата му отсъствали, животните проникнали в къщата им, счупили буркани с храна, оставили отпечатъци от лапите си по стените и таваните, съборили завесите и, по думите му, "обърнали всичко с главата надолу".

В друг случай Уилис се озовал лице в лице с едър мъжки павиан, седнал върху кухненския му плот. Животното отворило хладилника, а Уилис хвърлил по него консерва. Павианът избягал, грабвайки пакет бисквити.

След 15 години, прекарани нащрек в близост до павианите, Уилис подкрепя плана на властите в Саймънс Таун. Според него присъствието на животните в градските райони е несъвместимо с нормалния живот на хората.

Приматологът Дейвид Гейнър, който живее в близкото предградие Скарбъро, обаче призовава Общината да избере друго решение - да изгради ограда, която да не позволява на павианите да влизат в Саймънс Таун, без да ги затваря в ограничено пространство. Общината планира подобни заграждения в други предградия, но твърди, че този подход няма да работи в Саймънс Таун.

Гейнър обяснява, че Тейбъл Маунтин е национален парк и макар планината да е уникална с това, че части от нея са в градска територия, тя преди всичко е защитена природна зона. По тази причина опазването на павианите и биологичното разнообразие трябва да бъде приоритет.

"Те живеят тук от два милиона години и взаимодействат с околната среда. Нима можем да бъдем толкова самонадеяни?", отбелязва Гейнър, цитиран от Асошиейтед прес.

Дир.бг