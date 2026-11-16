Ако пиете кафе редовно, изглежда, че то променя не само чревните бактерии, но и физиологията на самите черва, пише електронното издание Юрикалърт, като цитира проучване на Копенхагенския университет.

Нови изследвания показват, че редовната консумация на кафе влияе върху функционирането на храносмилателната ни система.

Изследователски екип от Копенхагенския университет помолил група датски участници да погълнат специално разработена малка електронна капсула. Докато преминавала през храносмилателния тракт, тя измервала, наред с други показатели, времето за преминаване през стомашно-чревната система, температурата, нивата на pH и съкращаването на червата.

Участниците били разделени на две групи: редовно консумиращи кафе - хора, които пият между една и пет чаши дневно в повече от три от общо осемте дни на изследването, и такива, които пият кафе по-рядко.

Резултатите потвърдили преди всичко, че кафето влияе върху състава на чревните бактерии, както показват и предишни проучвания. При хората, които пият кафе редовно, било установено по-голямо разнообразие от микроорганизми в червата в сравнение с тези, които консумират напитката по-рядко, показват данните от проучването.

„Но може би още по-важното е, че редовната консумация на кафе изглежда влияе върху физиологията на самите черва, тоест върху начина, по който те функционират“, казва Франческа Бучи, първи автор на изследването и докторант в катедрата по хранене, физическа активност и спорт към Копенхагенския университет.

Вече е добре установено, че умерената консумация на кафе се свързва с по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания, диабет, депресия и някои видове рак. Значително по-малко обаче се знае за връзката между редовната употреба на кафе и физиологичните процеси в червата. Изследователите констатирали, че хората, които пият кафе редовно, имат значително по-ниско pH в тънките черва в сравнение с тези, които консумират напитката по-рядко. Наблюдавана била и връзка между по-високата консумация на кафе и по-честите съкращения на дебелото черво.

„Контракциите на червата подпомагат нормалното храносмилане, могат да предотвратят констипацията и да поддържат чревната мускулатура в добро състояние“, обяснява Франческа Бучи.

Засега учените не могат да определят дали по-ниското pH е полезно или вредно за здравето. Нивото на киселинност в тънките черва обаче играе важна роля за активността на храносмилателните ензими и за разграждането на храната.

Изследователите подчертават също, че проучването не може да докаже дали установените различия се дължат единствено на консумацията на кафе. Въпреки това водещият автор на проучването Хенрик Мунк Роагер смята, че има сериозни основания да се предположи, че кафето играе ключова роля.

„Например от други изследвания вече знаем, че кафето може да влияе върху редица процеси в храносмилателната система, включително върху секрецията на стомашна киселина. Затова има сериозни основания да смятаме, че наблюдаваното от нас не е просто съвпадение. Освен това много хора споделят от личен опит, че кафето влияе върху храносмилането им“, казва Хенрик Мунк Роагер, ръководител на изследователска група в катедрата по хранене, физическа активност и спорт, цитиран от електронното издание.

БТА/Дарик