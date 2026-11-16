25-годишният Феодор Василев, който катастрофира с луксозното си Maserati MC20 на 14 ноември във Варна, е издъхнал вчера в реанимацията на една от болниците в морския град, където бе настанен с политравма. Това съобщиха близки на семейството, цитирани от "Телеграф".
Катастрофата стана около 22:51 часа в събота на централния бул. "Княз Борис I" в района на пазарчето на кв. "Чайка". По неустановени причини 25-годишният Феодор губи контрол над колата. Следва низ от удари - първо от блъска в дърво, след това в стълб на уличното осветление, мазератито се разцепва и предната част, в която е шофьорът, пада в пешеходния подлез. Според свидетели, които са се разминали с младия мъж на пътя, той е карал своето "Мазерати" със скорост поне от 150 км/ч.
Водачът бе транспортиран в болница с фрактура на ребра, таз, ръка и пневмоторакс, а състоянието му бе критично.
Моментът на удара и възпламеняването бе запечатан на видео, разпространено в социалната мрежа.
През последното денонощие двама души са загинали, а 19 са ранени при 14 пътнотранспортни произшествия в страната, съобщиха от МВР.
В София са настъпили две тежки и 17 леки катастрофи, при които има двама пострадали.
От началото на месеца регистрираните пътни инциденти са 235, при които има 29 загинали и 346 ранени. От началото на годината произшествията са 6012, при които загиналите са 444, а ранените - 7499.
При сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г. загиналите са с 53 повече през 2026 г.
Dir.bg
Коментари
ШУМ.БГ
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Анонимен
Бързал за среща със свети Петър.
Българка
В другите информационни сайтове хората са написали коментари, че Починалия системно измъчвал и убивал животни. Господ го прибра, сега убитите животинки да го посрещнат горе!!!
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
25-годишен с автомобил за над 200000 €. Нормално.
Анонимен
За такива новини трябва да създадете нова рубрика. Например: "Естествен подбор" или "Дарвинисти".
Анонимен
Новината не е лоша, един потенциален убиец по-малко...