25-годишният Феодор Василев, който катастрофира с луксозното си Maserati MC20 на 14 ноември във Варна, е издъхнал вчера в реанимацията на една от болниците в морския град, където бе настанен с политравма. Това съобщиха близки на семейството, цитирани от "Телеграф".

Катастрофата стана около 22:51 часа в събота на централния бул. "Княз Борис I" в района на пазарчето на кв. "Чайка". По неустановени причини 25-годишният Феодор губи контрол над колата. Следва низ от удари - първо от блъска в дърво, след това в стълб на уличното осветление, мазератито се разцепва и предната част, в която е шофьорът, пада в пешеходния подлез. Според свидетели, които са се разминали с младия мъж на пътя, той е карал своето "Мазерати" със скорост поне от 150 км/ч.

Водачът бе транспортиран в болница с фрактура на ребра, таз, ръка и пневмоторакс, а състоянието му бе критично.

Моментът на удара и възпламеняването бе запечатан на видео, разпространено в социалната мрежа.



През последното денонощие двама души са загинали, а 19 са ранени при 14 пътнотранспортни произшествия в страната, съобщиха от МВР.

В София са настъпили две тежки и 17 леки катастрофи, при които има двама пострадали.

От началото на месеца регистрираните пътни инциденти са 235, при които има 29 загинали и 346 ранени. От началото на годината произшествията са 6012, при които загиналите са 444, а ранените - 7499.

При сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г. загиналите са с 53 повече през 2026 г.

Dir.bg