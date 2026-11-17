Кремъл отхвърли сравненията между Ялтенската конференция от 1945 г., очертала бъдещето на Европа след края на Втората световна война, и предстоящата тази седмица тристранна среща между президентите на Русия, Китай и САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Първата по рода си сбирка между Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп ще се проведе в държавната резиденция на китайския лидер в Шънджън и ще започне в 14.30 часа местно време. Дипломати от трите страни подготвят съвместна декларация след срещата.

В Ялта пък лидерите на тогавашния Съветски съюз, Съединените щати и Великобритания се договарят за сфери на влияние в Европа.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече "игри на политолози, които нямат нищо общо с реалността", предположенията, че в Шънджън е възможен подобен сценарий.

Поне двама от участниците в срещата - Русия и Китай, се застъпват за "многополюсен световен ред", при който решения не се налагат на други държави, аргументира се той.

Ден преди срещата в Шънджън руският президент ще разговаря със Си Дзинпин на работна закуска, като двамата ще се фокусират върху въпроси на външната политика, включително Украйна.

Същевременно американският президент Доналд Тръмп коментира пред журналисти, че също възнамерява да обсъди водената от Русия война в Украйна по време на очакваните с голям интерес негови срещи със Си Дзинпин и Владимир Путин в Китай.

Американският президент заяви, че руският му колега Владимир Путин изглежда отстъпва по отношение на войната в Украйна.

"Би могъл да е много по-твърд, честно казано", отбеляза Тръмп.

"Ще говорим за моята любима тема, Украйна. Украйна губи Украйна. Русия губи 25 000 войници на месец. Така че ще говорим за това", добави президентът на САЩ.

Дир.бг