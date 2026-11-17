Няма да бъде премахвано обезщетението от 20 заплати при навършване на пенсионна възраст на магистратите, е заявил министърът на правосъдието Николай Найденов на среща с представляващия Висшия съдебен съвет, председателя на Върховния касационен съд, изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд, и.ф. главния прокурор и председателите на двете организации на съдебните служители - Национално сдружение на съдебните служители и Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

Прави се възможното в рамките на бюджета да се запазят възнагражденията на магистрати и съдебни служители, е казал Найденов. Няма да бъдат премахвани по нормативен път парите за дрехи на служителите, но системата се нуждае от реформа, за да оптимизира разходите си, е допълнил министърът.

Той е бил категоричен, че възнагражденията за магистратите могат да вървят само напред, но не и назад. Правосъдният министър повторно заяви, че думите на председателя на бюджетната комисия на ВСС, че е поискал с писмо съкращение на магистрати, които нямат статут на несменяемост, съставляват "фалшива новина". "Никога на никой министър на правосъдието не би хрумнала подобна идея", е казал Найденов, цитиран в съобщението. Диалогът трябва да се осъществява в дух на добронамереност и да не забравяме, че целта ни е обща, е допълнил министърът.

"Има времена, в които възможностите на бюджета се изчерпват. Нуждаем се от мотивирани за работа магистрати и от ефективна и добре работеща администрация", е казал още Найденов.

По време на срещата министърът е припомнил, че още през 2022 г. са разработени три модела на заплащане в съдебната система, като е направено проучване по темата с международния опит.

Намаляване на диспропорциите във възнагражденията между най-ниското и най-високото ниво в съдебната система и оказване на подкрепа на магистратите от районно и окръжно ниво, са част от мерките, които се нуждаят от широка обществена дискусия. Той припомни и заложеното в управленската програма в сектор "Правосъдие" развитие на електронното правосъдие, което би спестило значителни бюджетни средства. "Въпреки че 2027 г. ще е трудна бюджетна година, нека поставим началото на диалога, за да се случи постепенната промяна и по този начин никой да не ходи със страх на работа. Съдебната система трябва да запази работещите си съдебни служители и да има мотивирани магистрати, е казал още министър Найденов.

Участниците в дискусията са обсъдили конкретни мерки за намаляване на бюджетната тежест за съдебната система. Сред тях са били намаляване на видовете дела, които стигат до върховните съдилища и увеличаване на съдебните такси. Участниците са обосновали пред министъра на правосъдието невъзможността за съкращения на съдебни служители.

Според представляващия ВСС Боян Магдалинчев броят на служителите е съобразен с постъпленията на делата. "Водещата фигура трябва да е съдебната власт", е казал Магдалинчев. Съдебната власт е държавна точно толкова, колкото такива са законодателната и изпълнителната, е добавил представляващият ВСС, цитиран в съобщението.

Допълнено е, че председателят на ВКС Галина Захарова се обявява за гарантиране на сигурността на получаваните възнаграждения от магистратите и ясни и обективни критерии за тяхното получаване. По думите на Захарова средствата са част от обективната независимост на съдии, прокурори и следователи. "Върховенството на закона означава съдебната власт да бъде защитавана", е казала още съдия Захарова, цитирана в прессъобщението.

Магдалинчев е заявил, че следва да има тесен контакт между законодателната, изпълнителната и съдебната власт, за да може обществото да бъде своевременно информирано за необходимостта от предлаганите мерки, без да възниква напрежение.

Целта на срещата е конструктивно обсъждане на въпросите, свързани с възнагражденията им. Миналата седмица служители от Софийската районна прокуратура инициираха национална петиция в знак на несъгласие с проектобюджета за 2027 г.

Дир.бг