Един грам метамфетамин е намерен в джоба на 32-годишен от село Каспичан, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Вчера в РУ-Нови пазар получили оперативен сигнал, че мъж държи наркотици. На ул. “Мадарски конник“ криминалисти от Районното го спрели за проверка. В портфейл във вътрешен джоб на якето му намерили бяло кристално вещество. Каспичанецът признал, че е метамфетамин, след което бил отведен за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар.

Образувано е бързо производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ