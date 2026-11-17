"Нови интелигентни системи за безопасност ще бъдат изградени по всички магистрали в България през 2027 г. Подготвя се поръчка за въвеждането им, като предстои да бъде определено къде ще бъдат поставени информационните табла". Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по NOVA. По думите му таблата трябва да бъдат свързани с координационен център.

Политически атаки заподозря регионалния министър, заради катастрофата на АМ "Тракия"

Шишков коментира и катастрофата на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души. Той заяви, че не си спомня магистрала да е била затваряна заради мъгла. "Затваряни са пътища заради силен снеговалеж. Мъглата се появява буквално само в определен участък, рязко и внезапно", посочи министърът. Той определи обвиненията към ведомството като "политически атаки".

"Всички обаче трябва да си дадем сметка, че трябва да започнем да шофираме по разумен начин и да се съобразяваме с метеорологичните условия", допълни Шишков.

Нова стратегия за пътна безопасност

По думите му се подготвя и нова стратегия за пътна безопасност, по която ще работят основно Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта и МВР. Министърът критикува досегашното развитие на тол системата, която според него е била използвана предимно за събиране на такси и глоби от шофьорите, които не плащат за преминаване.

За строителството на АМ "Струма" и ремонтите по пътищата

Шишков съобщи още, че в бюджета за следващата година са предвидени значителни средства за основни ремонти на пътища.

По повод критиките за цената на строителството на автомагистрала "Струма" министърът заяви, че договорът за довършването на участъка е подписан още през 2015 г. "Тогава изобщо няма проект и подробен устройствен план", посочи той. Шишков подчерта, че настоящото правителство не е определяло цената и не е подписвало договора.

По думите му прекратяването на процедурата сега би довело до съдебен спор, който може да продължи поне три години, а изграждането на пътя да бъде блокирано. В района на Кресна се извършват отчуждителни процедури за изграждането на обхода. Очаква се участъкът да бъде завършен до края на 2027 г., като за него има осигурено финансиране.

Министърът коментира и опасните фуги на Околовръстното шосе в района над Симеоново. Агенция "Пътна инфраструктура" е възложила изготвянето на задание за ремонта им. "Имам уверение, че веднага след Нова година ще започнат да се ремонтират фугите. Ремонтът ще бъде платно по платно", заяви Шишков.

Той изрази и съмнения относно качеството на мантинелите, като посочи, че има данни за връзки между фирми изпълнители и политически лица.

За пътя Добрич - Балчик, където при катастрофа загинаха трима души и има сигнали за липса на маркировка, министърът увери: "Осигурени са средства и маркировка там ще има".

Заданието за детската болница

Шишков съобщи още, че до края на месеца се очаква да бъде готово новото задание за детската болница.

Днес.бг