Таксата за обучение по първа помощ на кандидатите за водачи на моторни превозни средства (МПС) няма да бъде увеличавана на 150 евро, посочват от Българския Червен кръст (БЧК) в позиция по повод разпространени твърдения, че от 1 януари 2027 г. таксата за обучение по първа помощ на кандидатите за водачи на МПС ще бъде увеличена на 150 евро, а продължителността на курса ще стане три дни.

БЧК не е вземал и не е обявявал такива решения. Публикуваните твърдения са неверни, се посочва в позицията.

Разпространяването на тази фалшива новина заблуждава гражданите, създава необосновано напрежение сред кандидатите за водачи и уронва доверието в Българския Червен кръст. Подобен подход е недопустим по тема, пряко свързана с подготовката за спасяване на човешки живот, посочват още от БЧК.

Официалната информация за обученията по първа помощ се публикува на интернет страницата на БЧК и в официалните комуникационни канали на организацията, се посочва още в позицията.

С "Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства" от дата 24.12.2025 г. курсът е с продължителност от 12 учебни часа в 2 последователни дни, се посочва на сайта на БЧК. Цената на един такъв курс към момента е 96 евро.

Дарик