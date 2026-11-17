Открити са близо 100 нарушения и са спрени от продажба 77 вида опасни стоки при съвместна операция на няколко институции в София в периода от 4 до 10 ноември, съобщиха от МВР.

Мащабните проверки на близо 30 търговски обекта тип "китайски мол" са организирани от Междуведомствения координационен център на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност". В инспекциите са участвали екипи от Икономическа полиция към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Национална агенция за приходите (НАП), Комисия за защита на потребителите (КЗП) и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Най-много са нарушенията на Закона за техническите изисквания към продуктите, констатирани от ДАМТН - общо 50 несъответствия. Други 32 законови нарушения са установени от Комисията за защита на потребителите, основно свързани с липса на инструкции за употреба на стоки, с обявени намаления без посочен срок, на информация за цени или изписване само на цифрова стойност без валута, и др. От приходната агенция са установени 12 нарушения, сред които липса на реквизити във фискалните бонове, разлика в касовата наличност, липса на ръчни касови формуляри и др.

От контролните служби са съставени над 50 акта за установяване на административни нарушения, а от ДАМТН са издадени заповеди, с които временно са спрени от разпространение 77 несъответстващи и потенциално опасни продукти - детски играчки, електроуреди и лични предпазни средства.

След проведени оперативни дейности от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" са установени и две обширни складови помещения в стоков базар "Илиянци", в които са открити големи количества карго стоки, внос от Китай. От Междуведомствения център е поискано съдействие от НАП за извършване на пълна инвентаризация на складовете и откриване на ревизионни производства на две рискови дружества, допълват от МВР.

В края на октомври големи количества необявени стоки - цигари, хранителни продукти, бижута, парфюми, дрехи и обувки от защитени търговски марки, бяха задържани на граничните пунктове с Турция, припомня БТА.

Дир.бг