След 8-часова дискусия и спорове между управляващи и опозиция проектът за Закон за държавния бюджет за 2027 година беше приет на първо гласуване от Комисията по бюджет и финанси в парламента с 12 гласа "за" и 10 гласа "против". По думите на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, проектобюджетът за догодина дава нова посока на възстановяване на публичните финанси по пътя на устойчивостта.

"С него поставяме началото на изпълнение на нашите приоритети, насочени към подкрепа за икономическия растеж, за доходите на работещите и пенсионерите, семействата и уязвимите групи", каза той, предаде БТА.

Донев посочи, че с бюджетът се осигурява ресурс за инвестиции, с който ще се изгражда и модернизира публична инфраструктура, като за да се гарантира изпълнението на тези цели, са заложени мерки за подобряване на събираемостта на приходите, предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и осигурителни вноски и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.

Бюджетът предвижда дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) да се свие до 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2027 година, докато на начислена основа се очаква дефицит от 4,2 на сто. Максималният размер на новия дълг догодина се предлага да бъде 8,6 млрд. евро. В края на 2027 г. общият държавен дълг се очаква да възлиза на 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП.

Проектобюджетът е изготвен при прогнозиран икономически растеж за следващата година от 2,5 на сто и средногодишната инфлация от 4%.

Приходната политика включва промени в данъчното законодателство. Предвижда се данъчните загуби да могат да се пренасят в следващите 10 години до пълното им изчерпване, като за една година приспадането няма да надвишава 70 на сто от положителния данъчен финансов резултат. Въвежда се ускорена данъчна амортизация (данъчно облекчение по Закона за корпоративното подоходно облагане - бел.ред.) за технологии с изкуствен интелект, високопроизводителни компютри и сървърна инфраструктура за периода 2027-2029 г.

Максималният размер на ваучерите за храна се увеличава до 200 евро, като ваучерите до 102,26 евро остават необлагаеми. Годишната квота за тях нараства до 1,5 млрд. евро. Предвижда се и еднократен данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори за финансовата 2027 г.

Увеличават се данъчните облекчения за деца - до 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две и 15 000 евро за три и повече деца. За дете с увреждане облекчението става 12 000 евро. Въвежда се и ново облекчение за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца - до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три и повече деца.

Други промени са увеличението на алтернативния данък за игралното оборудване, въвеждането на акциз при първа регистрация или внос на автомобили с двигател с вътрешно горене с мощност поне 250 kW, както и задължително електронно фактуриране за местни доставки. Прагът за задължителна регистрация по ДДС се повишава от 60 000 евро през 2027 г. на 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г. Предвижда се и поетапно увеличение на базисните данъчни стойности за недвижимите имоти с по 30 на сто, 35 на сто и 35 на сто през трите години. Продължава увеличението на акцизите за тютюневите изделия.

По отношение на разходите е заложена оптимизация на публичните средства. Предвижда се целогодишно прилагане на намалението с 10 на сто на разходите за заплати и възнаграждения, въведено от 1 септември 2026 г., с изключения за делегираните държавни дейности, Министерството на отбраната, сектор "Сигурност" и лечебните заведения. За МВР и силовите ведомства се предвижда намаление на разходите за персонал с до 10 на сто. Субсидията за политическите партии остава 3 евро за действителен глас.

Същевременно от 1 януари 2027 г. се предвижда увеличение с 5 на сто на разходите за персонал на първостепенните бюджетни разпоредители, без изборните длъжности и заетите в отбраната и сигурността. За увеличение със 7,5 на сто на възнагражденията на педагогическите специалисти са предвидени 170,5 млн. евро.

За осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли 2027 г. са заложени 552,6 млн. евро. Предвидени са 72,5 млн. евро за увеличаване на девет от дванадесетте вида семейни помощи и повишаване с 35 евро на доходните критерии за достъп до тях. Други 114,3 млн. евро са предназначени за по-високи социални плащания във връзка с новата линия на бедност от 443 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст се увеличава от 398,81 евро на 450 евро, а минималното дневно обезщетение за безработица - от 9,21 евро на 13 евро. Допълнителни 493 млн. евро са предвидени за здравноосигурителни плащания, а 634,9 млн. евро - за компенсации по програмите за временно облекчение на цените на електроенергията.

Капиталовите разходи за 2027 г. са в размер на 6,0186 млрд. евро, от които 3,6284 млрд. евро са с национално, а 2,3902 млрд. евро - с европейско финансиране. За общинската инвестиционна програма са разчетени 600 млн. евро.

Разходите за отбрана са планирани на 2,23 на сто от БВП през 2027 г., като се предвижда да достигат 2,55 на сто през 2029 г.

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от "Прогресивна България" констатира отсъствието на представител на Българската народна банка на заседанието. Той посочи, че отсъствието е поради служебни ангажименти, изразявайки позиция, че въпреки това е трябвало да бъдат положени усилия за изпращане на представител на банката.

Любомир Дацов от Фискалния съвет изрази становището на институцията, като заяви, че през 2028 година ще има значително забавяне на стопанската активност, като очакват ръст на БВП от около 1,5 на сто, което се различава с очакванията на финансовото министерство.

От Националното сдружение на общините в Република България изразиха несъгласие с проектобюджета, посочвайки, че за общините не е предвиден трансфера, който компенсира ръста на минималната работна заплата в местните дейности.

ОТ БСК заявиха, че организацията подкрепя проектобюджета с резерви, но са против еднократен данък свръхпечалба върху конкретни икономически сектори. Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че организацията принципно подкрепя проектобюджета. Васил Тодоров от БТПП каза, че организацията принципно подкрепя проектобюджета, но изрязва позиция, че е трябвало да бъдат положени усилия дефицитът да бъде под 3 на сто през 2027 година. БТПП също не подкрепя еднокрания данък върху свръхпечалба.

Дир.бг