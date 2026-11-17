Протестиращи срещу правителството се събраха в Триъгълника на властта тази вечер. Протестът беше анонсиран в социалната мрежа под мотото "Положението не е розово - демокрацията е диалог".

По време на протеста се събраха представители от различни обществени сфери, сред които култура, образование, здравеопазване, граждански сектор. Организатор на протеста е сдружение "Независим културен сектор". Проявата е съгласувана със Столична община. На място има засилено полицейско присъствие, уточнява БТА.

Недоволството е и заради новия бюджет, с който излезлите на площад "Независимост" не са съгласни. В протеста участват и студенти от НАТФИЗ, които са недоволни от намаляването на парите за култура в макрорамката за догодина.

Протестиращите настояват за повече прозрачност в управлението, за диалог с гражданите и зачитане на разделението на властите.

Демонстрантите скандират "Слезте!" пред сградата на Министерския съвет. "Долу авторитарната власт", пише на някои от плакатите.

Протестиращите поставиха празен стол пред входа на Народното събрание, обърнат срещу сградата на Министерския съвет, а на облегалката му е написано: "Положението не е розово".

"Този стол символизира празното място, което управляващите не ни дават да заемем и ние нямаме диалог с тях вече седем месеца, и дори нещата, които успяваме да постигнем, всъщност са само обещания", обясни председателят на Сдружение "Независим културен сектор" Любомира Костова. "От друга страна, този стол също така символизира една покана към тях наистина да се реализира диалогът, защото демокрацията - това е диалог", добави тя.

Протестиращите изразиха недоволство от недостатъчното средства за културните институции, които управляващите са предвидили за догодина.

"Категорично не сме съгласни с определената държавна субсидия за читалищата, която е заложена за 2027 г., защото отново сме свидетели на разминаване на красивите думи за значението на читалищата и държавната подкрепа, която срещаме, каза Саша Гъделева от пловдивско читалище. Определят ни като духовни средища, като пазители на традицията, но как да защитим тази мисия, когато нямаме нужните условия, допълни тя. И отправи апел читалищата да получат реална субсидия, защото са "непрекъснато в положение на финансово оцеляване".

"За първи път от 1997 година в българския парламент има политическа сила с мнозинство, която има властта да направи промяна, но вместо това тя превръща тази привилегия в консолидиране на властта и атака срещу българското общество", гласи анонсът на протестиращите в социалната мрежа.

"Има нещо много просто и важно, което имаме склонността да забравяме - тези, които наричаме "управляващи", всъщност избираме да служат. В демокрацията, управлението принадлежи на гражданите. И когато избраните да служат се самозабравят и станат арогантни, няма нищо по-почтено от това да им го припомним", гласи призивът на протестиращите.

Настояват още в исканията си още законите да се пишат съвместно със съсловията, които засягат, а бюджетът да взема предвид нуждите на хората.

Дир.бг