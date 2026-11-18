„Инър Уийл Клуб Шумен“ обяви конкурс за рисунка на тема „Антидрога – Избирам живота!“. Инициативата е част от регионалния кръг на национален конкурс, организиран от Inner Wheel Дистрикт 248 България.

Целта е децата и младите хора да изразят чрез изкуството своето послание за свят без зависимости и да бъдат насърчени да направят осъзнат избор в полза на здравословния начин на живот.

Конкурсът е в две възрастови групи – от 11 до 14 години и от 14 до 18 години. Срокът за предаване на рисунките е 20 декември 2026 г.

За най-добрите творби са предвидени три награди – ваучери на стойност съответно 50, 35 и 20 евро, осигурени от дарители на „Инър Уийл Клуб Шумен“.

Организаторите призовават деца, родители и учители да се включат в инициативата.

Регламентът на конкурса и необходимите формуляри за участие са публикувани ТУК.

ШУМ.БГ