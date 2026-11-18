Китайският президент Си Дзинпин днес призова при откриването на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) за защита на „свободната и отворена търговия“, предаде Ройтерс.

„Трябва решително да отстояваме основаната на правила многостранна търговска система, в чийто център е Световната търговска организация (СТО), да подкрепяме свободната и отворена търговия и инвестиции, както и да поддържаме стабилността и безпроблемното функциониране на глобалните промишлени и снабдителни вериги“, заяви китайският лидер при откриването на форума в град Шънджън.

Си изрази тази позиция, след като Вашингтон обяви, че налага нови ограничения върху достъпа на Китай до чипове за изкуствен интелект от компании като „Енвидиа“ (Nvidia), отбелязва Ройтерс. Този ход може допълнително да усложни и без това крехкото търговско примирие между Вашингтон и Пекин.

В речта си при откриването на форума в Шънджън Си зададе редица реторични въпроси за това как Азиатско-тихоокеанският регион трябва да реагира на промените на световната сцена.

Западните търговски партньори критикуват Китай за това, че поддържа годишен търговски излишък от над 1 трилион долара чрез политики, които стимулират производството и износа за сметка на вътрешното потребление.

Пекин от своя страна казва, че прилаганият от него модел за растеж е подходящ за икономика, която все още догонва най-богатите държави в света.

Вашингтон, Брюксел и редица западни сили обаче се опасяват, че доминиращата позиция на Китай във веригите за доставки му осигурява механизми за геополитически натиск. Освен това западните страни твърдят, че търговската политика на Пекин застрашава техните индустрии и работни места.

Най-важното събитие във форума е насрочено за четвъртък, когато Си Дзинпин, ще участва в тристранна среща с президентите на Русия и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп.

БТА