Земетресение тази нощ в Румъния бе усетено и в България.

По данни на Националния научноизследователски институт по геофизика в северната ни съседка трус с магнитуд от 5,7 по скалата на Рихтер (първоначалните данни бяха за 5,4 - бел. ред.) е регистриран в 2:48 часа в района на Вранча, Румъния.

Епицентърът на земетресението е на 200 км от град Русе, на 280 км от град Плевен, на 290 км от град Варна и на 400 км от град София, допълват оттам.

Жители на Русе съобщават в социалните мрежи, че продължителността е била между десет и 15 секунди, някои са получили и предупредителни известия на телефоните си, предаде БТА.

Земетресението е било усетено и във Варна, Силистра, Добрич, Плевен, Шумен, Велико Търново, Балчик, Сливен, както и на други места в североизточна България.

"Бях на лаптопа (на 3 етаж съм) и усетих "раздвижване" под краката си, след секунда осъзнах, че е земетресение. Стабилно си люлеееше, но мислех че до 10-15 секунди ще спре, обаче... започна да се усилва, надвиши половин минута (тук някъде почнах да обмислям план за действие) и изведнъж утихна за щастие. За първи път усещам/съм свидетел на толкова дълго земетресение", написа Добромир Добромиров във Фейбсук.

Към момента няма данни за жертви и щети.

Зона Вранча е един от най-значимите източници на сеизмично въздействие извън територията на България, припомнят от Националния сеизмологичен център. Земетресенията там са дълбоки - над 60 км, и могат да бъдат усетени в голяма част от страната, като най-силно е въздействието им в Северна България.

В 03:16 ч. е регистрирано земетресение с магнитуд 3,7 и в района на Смолян. Епицентърът му е бил на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София. До момента има данни, че земетресението е усетено в района на Смолян и околността, добавят от Националния сеизмологичен център.

dir.bg