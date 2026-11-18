Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че ще съди журналистите Явор Дачков и Мартин Карбовски за клевета.
"В подкаста на Мартин Карбовски и Явор Дачков беше заявено, че финансирам "тролски ферми". И то с пари на българските и европейските данъкоплатци. Това е откровена клевета и няма да я оставя без последствия. Нямам и не финансирам "тролски ферми". Нито с лични пари, нито с пари на данъкоплатците. За ДБ и Да, България важи същото", заяви Мирчев к коментар в социалната мрежа "Фейсбук".
В политическото шоу на двамата, излъчено в "Ютуб" в неделя Дачков заяви: "Така наречените БГ Елфи са свързани директно с Ивайло Мирчев. Това е една мрежа, която прави фалшиви страници. Те са получили 300 000 евро от Фонда на фондовете, това е държавна организация, отчетени като 108 лева. Тези пари са получени по време на премиера Денков. А Иво Мирчев ни обяснява, че не ги познава".
Двамата излъчиха и видео по време на подкаста, в което се обяснява кои са лицата, свързани с въпросните мрежи и каква е дейността на фирмата им. "С държавни пари финансират своите тролски ферми и твърдят, че нямат нищо общо с тях", каза още Явор Дачков. Той директно обвини, че скандалът с аудиозаписа на Ива Михайлова пред Станислав Цанов е "акция съвместна акция на "Демократична България" с ютюбура.
Мирчев от своя страна отрича и коментира, че всеки има право да го критикува, но когато "публично ме обвинява в злоупотреба с пари на данъкоплатците и финансиране на тролски мрежи с тях, ще трябва да може да докаже думите си в съда".
"Ще заведа дело за тези твърдения и ще потърся отговорност по съдебен ред. След като някой толкова убедено и с такава лекота твърди, че финансирам "тролски ферми", ще му бъде предоставена възможност и да го докаже, а не само да го твърди", заявява още Мирчев.
Депутатът от ДБ е убеден, че ще спечели делото и дори вече е измислил да дари обезщетението за кауза. "Обезщетението, което ще получа след делото, ще даря за популяризиране на кръводаряването в България", съобщава съпредседателят на "Да, България".
Дир.бг
Коментари
2020
Само да предупредя - внимателно с коментарите за другаря Мирчев, че админите са много чувствителни и трият на момента и блокират. Така е, когато освен като админ заработваш и странично като елф :)
Анонимен
Най-хубавото е,че няма да ги осъди.
Анонимен
Ако някой журналист лъже, политиците наричат това е клевета. А когато някой политик лъже, това според тях е "политическо говорене".
Анонимен
Какво ще ги съди,те да не говорят лъжи,аре сега гупости!
Анонимен
Защо мисли че ще ги осъди, като самия твърди че няма правосъдие. Или защото знае че може да направи алабала със съда, но тогава означава че иска реформа в правосъдието ама друг път. Нещо като изказването на един ци-ганин дето викаше по телевизията "много исках да гласувам ама неисках"