Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че ще съди журналистите Явор Дачков и Мартин Карбовски за клевета.

"В подкаста на Мартин Карбовски и Явор Дачков беше заявено, че финансирам "тролски ферми". И то с пари на българските и европейските данъкоплатци. Това е откровена клевета и няма да я оставя без последствия. Нямам и не финансирам "тролски ферми". Нито с лични пари, нито с пари на данъкоплатците. За ДБ и Да, България важи същото", заяви Мирчев к коментар в социалната мрежа "Фейсбук".

В политическото шоу на двамата, излъчено в "Ютуб" в неделя Дачков заяви: "Така наречените БГ Елфи са свързани директно с Ивайло Мирчев. Това е една мрежа, която прави фалшиви страници. Те са получили 300 000 евро от Фонда на фондовете, това е държавна организация, отчетени като 108 лева. Тези пари са получени по време на премиера Денков. А Иво Мирчев ни обяснява, че не ги познава".

Двамата излъчиха и видео по време на подкаста, в което се обяснява кои са лицата, свързани с въпросните мрежи и каква е дейността на фирмата им. "С държавни пари финансират своите тролски ферми и твърдят, че нямат нищо общо с тях", каза още Явор Дачков. Той директно обвини, че скандалът с аудиозаписа на Ива Михайлова пред Станислав Цанов е "акция съвместна акция на "Демократична България" с ютюбура.

Мирчев от своя страна отрича и коментира, че всеки има право да го критикува, но когато "публично ме обвинява в злоупотреба с пари на данъкоплатците и финансиране на тролски мрежи с тях, ще трябва да може да докаже думите си в съда".

"Ще заведа дело за тези твърдения и ще потърся отговорност по съдебен ред. След като някой толкова убедено и с такава лекота твърди, че финансирам "тролски ферми", ще му бъде предоставена възможност и да го докаже, а не само да го твърди", заявява още Мирчев.

Депутатът от ДБ е убеден, че ще спечели делото и дори вече е измислил да дари обезщетението за кауза. "Обезщетението, което ще получа след делото, ще даря за популяризиране на кръводаряването в България", съобщава съпредседателят на "Да, България".

Дир.бг