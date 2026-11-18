Над 90 концерта и спектакъла са включени в празничната програма на Община Шумен за Коледа и Нова година. Със свои изпълнения ще се представят шуменски и гостуващи артисти.

Сред основните акценти в програмата са концертите на Явор Янакиев – 100 кила и Петя Панева – победителка в „Гласът на България“, която ще пее със своя бенд навръх Нова година.

Събитията за празничния месец декември представи на пресконференция днес заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева.

„Коледната програма е богата. Открита сцена, на която ще се представят изпълнители, ще има в Градската градина. Концерти ще се състоят в „Арена Шумен“, в Младежкия дом и в Театъра. В Градската градина от 14 до 20 декември всяка вечер ще има различна изява със свободен вход. Там ще бъде подредена и кулинарна изложба, която ще е на 20 декември – Игнажден“, каза Даниела Савчева.

На 14 декември в Градската градина ще е концертът на Филип Донков. На 15 и 17 декември се представят изпълнители от град Шумен, на 16 декември - народната певица Цветелина. На 18 декември е концертът на танцова организация „Танцувалня“. На 19 декември ще пее 100 Кила. Всички са с начален час 18,30.

От 1 декември в Градската градина ще заработи Къщичка на Дядо Коледа, в която децата могат да пускат писма до белобрадия старец. Да пуснат желанията си на децата ще помага джуджето Марти.

Празничната програма започва в края на ноември. На 30 ноември е концертът „Чудо. Вълшебният свят на изкуството“ на Йордан Камджалов, Иво Сиромахов, Симфониета – Враца. Концертът е със свободен вход и ще е в „Арена Шумен“.

Също в многофункционалната зала ще е безплатният концерт на Веселин Маринов. Известният изпълнител ще пее на 21 декември от 18,30 часа. Ще участват и балетните школи към ОДК „Анастас Стоянов“ и артистите от клуб по спортни танци „Фея Денс“.

Кулминацията на празничната програма е новогодишният концерт пред сградата на Община Шумен.

Традиционно на 31 декември Общината ще организира празничен концерт на открито за изпращане на старата и посрещане на новата календарна година. Около 22,30 ще започне изпълнението на групата Innerglow. След това певицата Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България ще забавляват всички присъстващи в двучасова програма с хороводни китки и песни от българския фолклор. Приветствие към гражданите и гостите на града ще отправи кметът Христо Христов.

ШУМ.БГ