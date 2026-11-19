Президентът на Русия Владимир Путин и американският държавен глава Доналд Тръмп се срещнаха в рамките на срещата на върха на АТИС в Шънджън.

"Я, кой е това? Мой приятел! Радвам се да те видя!". Това бяха първите думи на американския президент на влизане в залата, преди да се ръкуват с руския си колега.

Путин също така поздрави присъстващите на срещата му с Тръмп - държавния секретар Марко Рубио и министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт. От руска страна в срещата участват външният министър Сергей Лавров, съветника по външната политика Юрий Ушаков и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на руския президент Кирил Дмитриев.

Тръмп заяви, че с нетърпение очаква продуктивен разговор с руския президент, и отбеляза, че между тях са се установили отлични отношения. Това е първата двустранна среща между двамата президенти от преговорите им в Анкоридж през август 2025 г.

Путин не направи изявления по време на откритата част от двустранната среща, която продължи около минута. След това преговорите продължиха в продължение на около 40 минути при закрити врата.

След срещата двамата президенти не направиха изказвания пред медиите, предстои тристранната среща Си Цзинпин-Путин-Тръмп.

Путин и Тръмп обсъдиха украинския конфликт и въпроси, свързани с двустранните отношения, съобщи след срещата Юрий Ушаков. Срещата премина добре. На нея не бяха направени особено важни изявления, всички се подготвят за тристранната среща, заяви Ушаков.

Преди срещата Тръмп оцени възможността за провеждане на инспекции на място в случай на споразумения между Русия, Китай и САЩ. Той отбеляза, че на страните ще им бъде трудно да намалят ядрените си арсенали. Тръмп не даде точен отговор на въпроса дали ще настоява за провеждането на ядрени инспекции. "Мисля, че всичко е наред. Смятам — чуйте, аз прекрасни отношения (с Русия и Китай). Това е плюс... Не мога да ви кажа какво точно правим", каза той в разговор с "Фокс нюз".

Руският президент преди срещата с Тръмп говори на пленарното заседание на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество и заяви, че Русия напълно споделя мотото на китайското председателство: "Изграждане на азиатско-тихоокеанска общност за съвместно процъфтяване". Заяви, че Русия е сред водещите световни икономики и стреми да остане отворена към света, като укрепва икономическия си потенциал, като коренно е променила структурата на вътрешната си икономика, като дава приоритет на авангардните отрасли: цифровите технологии, изкуствения интелект и атомната енергетика. Русия допринася съществено за осигуряването на енергийна и продоволствена сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион. Москва приканва икономиките от Азиатско-Тихоокеанския регион да използват по-активно транспортните коридори "Север-Юг", "Източен полигон" и "Северният морски път". Някои партньори на Русия вече са започнали работа по използването на тези маршрути, заяви руският президент.

Дир.бг