Община Шумен обяви конкурс за директор на Художествената галерия „Елена Карамихайлова“. Новият ръководител ще бъде назначен за срок от пет години.
В момента постът се заема от Десислава Досева, която е временно изпълняваща длъжността. Тя бе и единственият кандидат за директор при обявения конкурс в края на 2025 г. Тогава процедурата завърши без избор на директор.
В настоящото обявление за конкурса, публикувано на сайта на Общината, е посочено, че кандидатите трябва да имат висше образование със степен „магистър“ по специалност от професионалните направления „Теория на изкуствата“ или „Изобразително изкуство“, както и най-малко три години професионален опит в съответната област.
Предимство ще имат кандидати с научни степени, опит в музейното дело и опазването на културното наследство, както и с участие в разработването и реализирането на програми и проекти. Ще се вземат предвид също владеенето на чужди езици и компютърната грамотност.
Конкурсът ще премине през два етапа – защита на концепция за дейността и развитието на галерията за следващите пет години и събеседване. В концепцията кандидатите трябва да представят оценка на състоянието на галерията, основните проблеми и възможностите за развитие, както и конкретни мерки за подобряване на управлението, работата с музейните фондове, научноизследователската и образователната дейност.
Документите за участие се подават в Община Шумен в срок до един месец от публикуването на обявата или до 18 декември.
ШУМ.БГ
Коментари
Прогресивна История
А конкурс за нов директор на Регионалния исторически музей - КОГА????
Досегашният директор закопа дълбоко в историята Регионалния музей!
Налагат се спешни реставрационни мерки, за да се спаси имижда на този културно-исторически институт!
Стига назначения на политически недоносчета, трябва ни човек с експертиза и с висок морал!!!!!!
Анонимен
сегашния директор на музея размърда като цяло сегашното положение което беше зарязано 30 години прези него не гворете глупости
Анонимен
Единствено кадърен директор на галерията щеше да бъде Рамона Валентинова, но "умния" кмет я прецака!
Анонимен
Дано остане сегашната, защото за пръв път се усеща присъствието на галерията в културния живот на града
Кмета
Да съм забранил на Рамона да се яви на конкурса?!