Община Шумен обяви конкурс за директор на Художествената галерия „Елена Карамихайлова“. Новият ръководител ще бъде назначен за срок от пет години.

В момента постът се заема от Десислава Досева, която е временно изпълняваща длъжността. Тя бе и единственият кандидат за директор при обявения конкурс в края на 2025 г. Тогава процедурата завърши без избор на директор.

В настоящото обявление за конкурса, публикувано на сайта на Общината, е посочено, че кандидатите трябва да имат висше образование със степен „магистър“ по специалност от професионалните направления „Теория на изкуствата“ или „Изобразително изкуство“, както и най-малко три години професионален опит в съответната област.

Предимство ще имат кандидати с научни степени, опит в музейното дело и опазването на културното наследство, както и с участие в разработването и реализирането на програми и проекти. Ще се вземат предвид също владеенето на чужди езици и компютърната грамотност.

Конкурсът ще премине през два етапа – защита на концепция за дейността и развитието на галерията за следващите пет години и събеседване. В концепцията кандидатите трябва да представят оценка на състоянието на галерията, основните проблеми и възможностите за развитие, както и конкретни мерки за подобряване на управлението, работата с музейните фондове, научноизследователската и образователната дейност.

Документите за участие се подават в Община Шумен в срок до един месец от публикуването на обявата или до 18 декември.

ШУМ.БГ