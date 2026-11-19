Вече има сериозен интерес към професията и към момента бележим чувствителен ръст на кандидатите. До миналата година имаше обикновено за 50 – 100 места се явяваха по 20 – 30 кандидати, а сега трендът е сериозно обърнат и за едно място се явяват по 5 – 6 човека
Това каза днес в Шумен полк. Георги Ангелов, началник отдел „Личен състав“ в Министерството на отбраната.
Той бе гост на церемонията по откриването на новия офис за набиране на кандидати за служба в Българската армия в сградата на шуменското Военно окръжие.
Полк. Ангелов обясни, че напливът на кандидати се дължи основно на сериозното повишаването на възнагражденията на военнослужещите миналата година.
„Убеден съм, че с този нов облик на офиса и с днешния символичен ритуал ще отворим вратите на мястото, където младите хора на Шумен и областта ще правят първата стъпка към Българската армия. Нашата цел е те да направят информиран и осъзнат избор за бъдещата си професионална реализация в сферата на военното дело“, каза при откриването на офиса началникът на Военно окръжие – Шумен подп. Огнян Марков.
Ремонтът на помещението е струвал 7 хил. евро, които са отишли основно за материали.
На церемонията присъстваха заместник-областният управител на Шумен Севгин Хълми, зам.-кметът на Шумен Даниела Савчева, директорът на ОД на МВР-Шумен ст.комисар Георги Гендов, военни и ученици от СУ “Панайот Волов“.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Ама не го и крият заради парите стават военни а дали могат никой не го интерисува ами дайте и за ченгета открийте офис толкова сме пропаднали че дърпаме хората за ръка ела стани войник
Анонимен
Който не му се работи става войник
Рамзес
Ужас . Отваряме оофис за ....рантутници-дюмбели.
Анонимен
И после в Украйна.
Анонимен
Преминах случайно на откриването! Изпаднах в потрес! Военни, трибуна, високопарни слова на мъж в униформа, деца пяха песни, балони .................!! Все едно откриват най-важната сграда в Шумен.
Varg
Няма желаещи за натовска армия.
Анонимен
С тая шуробадженаштина и връзкарщина няма смисъл,преди 20 години служих вътрешни войски и не можах да вляза, вземаха връзкарите
фейк
От утре ще ги примамват по главната с биричка и кебапчета и хоп - подписал договора за служба в БА от 8 до 17 часа всеки работен ден без събота и неделя! А тези "офицери" за 24 часова бойна готовност чували ли са ?
Анонимен
Този дето пише че щели да ги пращат в Украйна:пет години едни и същи опорки ,айде стига вече.