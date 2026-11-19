Вече има сериозен интерес към професията и към момента бележим чувствителен ръст на кандидатите. До миналата година имаше обикновено за 50 – 100 места се явяваха по 20 – 30 кандидати, а сега трендът е сериозно обърнат и за едно място се явяват по 5 – 6 човека

Това каза днес в Шумен полк. Георги Ангелов, началник отдел „Личен състав“ в Министерството на отбраната.

Той бе гост на церемонията по откриването на новия офис за набиране на кандидати за служба в Българската армия в сградата на шуменското Военно окръжие.

Полк. Ангелов обясни, че напливът на кандидати се дължи основно на сериозното повишаването на възнагражденията на военнослужещите миналата година.

„Убеден съм, че с този нов облик на офиса и с днешния символичен ритуал ще отворим вратите на мястото, където младите хора на Шумен и областта ще правят първата стъпка към Българската армия. Нашата цел е те да направят информиран и осъзнат избор за бъдещата си професионална реализация в сферата на военното дело“, каза при откриването на офиса началникът на Военно окръжие – Шумен подп. Огнян Марков.

Ремонтът на помещението е струвал 7 хил. евро, които са отишли основно за материали.

На церемонията присъстваха заместник-областният управител на Шумен Севгин Хълми, зам.-кметът на Шумен Даниела Савчева, директорът на ОД на МВР-Шумен ст.комисар Георги Гендов, военни и ученици от СУ “Панайот Волов“.

ШУМ.БГ