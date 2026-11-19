Апелативният съд в Пловдив потвърди мярката за неотклонение на 42-годишния Атанас Дечев, обвинен в помагачество при убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Мъжът беше задържан край дома си в Пазарджик след повече от месец и половина издирване.

Заседанието протече при закрити врата по искане на защитника на Дечев, за да не бъдат разкривани факти и обстоятелства от личния живот на хора по делото. Затова и мотивите за налагане на най-тежката мярка не бяха прочетени публично пред медиите.

Атанас Дечев беше арестуван на 11 ноември. Той е привлечен като помагач на сочения за физически извършител на убийството Славчо Мегеров. Според прокуратурата Дечев му е помагал с логистиката.

Илиян Филипов бе убит около 1 часа на 30 септември в имот, който притежава в пловдивския кв. "Христо Смирненски". Предприемачът бе прострелян с един куршум под окото пред асансьора във входа на жилищната кооперация, в която живее основната свидетелка и негова близка - 30-годишната Людмила Рачева. Часове по-късно 51-годишният рецидивист Славчо Мегеров бе задържан в София и му бе повдигнато обвинение за умишленото убийство на Филипов.

Адвокатът на втория обвиняем по делото, Красимир Елдъров, поиска по-лека мярка за неотклонение за Дечев - "парична гаранция" или "домашен арест". Преди заседанието прокурорът по делото Николай Божилов заяви, че ще настоява за най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". Елдъров пък коментира единствено, че няма нови доказателства.

Преди седмица Окръжният съд в Пловдив прие, че са налице всички предпоставки за задържането му под стража и наложи постоянна мярка "задържане под стража". Делото тогава също беше при закрити врата, като медиите дори не бяха допуснати в залата.

Определението на апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване

Дир.бг