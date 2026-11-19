Европейската комисия е станала обект на мащабна кибератака, довела до потенциален компромис на лични данни на служители и сериозни смущения в работата на вътрешните административни платформи. Информацията за инцидента беше съобщена от изданието "Политико", което се позовава на източници от европейските институции. Заради кризата висшето ръководство на институцията е свикало извънредни заседания за овладяване на щетите.

Според експертите по киберсигурност от CERT-EU хакерите са използвали инструмента "ARTEX", представляващ софтуер с изкуствен интелект за откриване на уязвимости в информационните мрежи. Въпреки легитимното предназначение на програмата, международни групи са я пренасочили за атаки срещу Комисията. Като предпазна мярка администрацията временно изключи редица приложения, като достъпът до повечето от тях впоследствие бе възстановен.

Говорителят на Европейската комисия Томас Ренье потвърди пред медиите предприемането на необходимите стъпки в отговор на откритата киберкампания. Разследващите екипи продължават да изясняват дали и в какъв обем е изтекла конфиденциална информация, което обяснява ограниченото първоначално оповестяване на служителите.

Техническите нарушения са продължили повече от десет дни. Платформата за човешки ресурси Sysper, използвана за фишове за заплати и отпуски, както и медицинската система "MyPMO", бяха временно спрени, а възстановената платформа претърпя краткотраен срив. Преводаческите услуги в институцията също пострадаха от прекъсванията.

Корпоративният управленски борд проведе спешно заседание заради инцидента, а технологичният комисар Хена Виркунен информира колегията на комисарите за предприетите мерки. Пробивът в Брюксел съвпада с поредица от други глобални кибератаки през последните дни, засегнали корпорации като Microsoft, големи американски банки и агенцията за национална сигурност на САЩ. Независимо от смущенията в информационните системи, проверките показват, че изплащането на възнагражденията към служителите е било осъществено по график.

Дир.бг