"По всичко личи, че без смяна на европейските елити, отношенията с Европа няма да могат да се уредят". Това заяви на пресконференция руският президент Владимир Путин след срещата с президентите на Китай и САЩ Си Цзинпин и Доналд Тръмп в Китай.

Според него решенията на много европейски лидери, загрижени от възможността за война с Русия - "милитаризация" и др. - не се ползват с подкрепата на техните избиратели. Без смяна на политическите елити в някои европейски държави обаче ще бъде невъзможно да се направи каквото и да било за пълноценна нормализация на отношенията с тези държави, заяви руският президент, без да посочи конкретни примери.

За разлика от заключителната декларация, публикувана след срещата на върха, в която не се споменава войната в Украйна, руският президент говори много по тази тема.

Путин заяви, че Украйна и Европа не са готови на компромиси, за да се сложи край на войната. Според него става дума за идеите, предложени от САЩ в Анкоридж (там се говореше за изтегляне на украинските войски от Донбас и последващо прекратяване на войната). "Днешните власти в Киев не искат прекратяване на военните действия, защото ще трябва да се явят на избори", заяви Путин. Според него "ако се постигне мир, на киевския режим ще му бъде трудно да се задържи на власт, няма да има финансиране и няма да има какво да разграбва".

По думите му Русия няма никакво желание да продължава въоръжения конфликт в Украйна, но проблемът е в украинската страна. Освен това той определи като безсмислено желанието на Украйна да задържи още известно време останалите под неин контрол 10% от Донбас. Путин даде да се разбере, че Русия няма да се откаже от целта си да завземе Донбас. Той определи като "безсмислени опитите да се принуди Русия да отстъпи по въпроси от териториален характер".

Путин заяви, че САЩ са предложили сигурността на Украйна да бъде включена в европейската сигурност и Русия е съгласна с това. А да се обсъжда сигурността на Европа без Европа е "странно". Американците настояват Европа да бъде включена в преговорите.

Той допълни, че Русия трябва да разбере "с какво Европа ще дойде на преговорите". И че европейците са "обсебени от идеята да започнат война с Русия до 2030 г.". Русия е предложила на Европа по дипломатически канали да изпрати представители в Москва, за да определят позицията си.

Путин също така заяви, че "

Президентът на Русия определи тристранната среща на върха между Русия, Китай и САЩ като страница в историята на дипломацията. По думите му, на срещата с Доналд Тръмп и Си Цзинпин са били обсъдени реформирането на ООН, въпроси, свързани със сигурността, и неразпространението на ядрено оръжие.

На пресконференцията след срещата с Тръмп и Си Путин заяви, че "дискусията е протекла в много откровен дух, позволила е да се разберем по-добре един друг и е била полезна". Руският президент също така изрази надежда, че тристранните срещи на лидерите ще имат продължение. Путин заяви, че Тръмп "искрено се стреми към приключване на украинския конфликт". Той сподели, че с Тръмп имат "общи подходи към цивилизационните ценности" и неприемане на "либералната диктатура".

"Нагласата на администрацията на Тръмп вдъхва оптимизъм, въпреки че в отношенията със САЩ не е толкова лесно да се доведат до край договореностите", заяви Путин, като допълни, че е трудно да се предвиди по-нататъшното развитие на събитията, но изрази желание за запазване на взаимното разбирателство между страните.

Ето какво още каза руският президент:

Днес международната сигурност до голяма степен зависи от Русия, САЩ и Китай.

Изискванията на Русия относно европейската сигурност не бяха формулирани изчерпателно, но всички те са законни.

По-добре е да има поне някакви споразумения, дори и да не бъдат напълно изпълнени, отколкото изобщо да няма споразумения.

Нагласата на администрацията на Тръмп вдъхва оптимизъм, въпреки че в отношенията със САЩ не е толкова лесно да се доведат споразуменията до край. Вътрешнополитическата обстановка в САЩ е сложна, там има много противовеси и инструменти за поддържане на баланса между политическите сили.

Работата на ООН трябва да се адаптира към днешните реалности.

Международният наказателен съд излиза извън рамките на своите правомощия и взема решения, които не са в съответствие с правото.

В Ялта е отбелязана победата над нацизма, би било добре сега да се отбележи победата над неонацизма. В Ялта никой не е разделял света, там са отбелязани реалностите след Втората световна война, "и в днешните конфликти ще трябва да се приеме реалността".

Путин заяви, че все още не е решил дали да присъства на срещата на върха на Г-20 в Маями. Той даде да се разбере, че това ще зависи от позицията на Европа по време на преговорите относно Украйна. В същото време той добави, че руската делегация "на високо равнище" ще замине за Маями. Според него този въпрос е бил обсъден на срещата с Си и Тръмп.

Дир.бг