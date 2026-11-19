Белият дом конфискува телефоните на представителите на медиите на борда на президентския самолет "Еър Форс 1", който излетя от Китай преди няколко часа, предаде Франс прес.

Президентската администрация се е позовала на "съображения за сигурност", но това е крайно необичайна мярка.

"Телефоните ни се изземват временно поради съображения за сигурност", съобщи репортер от журналистическия екип, придружаващ президента.

"Еър Форс 1" излетя от летище Шънджън в Китай малко след 18:45 ч. местно време (10:45 ч. по Гринуич), след тристранната среща на Тръмп с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

Белият дом не е изземвал телефоните на журналистите по време на предишното посещение на американския президент в Китай през май, отбеляза в публикация в социалната мрежа Екс Джаки Хайнрих, която работи като репортер за "Фокс Нюз" и също така е председателка на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

Въпреки че по план Доналд Тръмп трябваше да се завърне директно в Съединените щати след срещата на върха, този ход на Белия дом може да подсказва за допълнително, предварително необявено спиране, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

По време на цялото си посещение в Азия Доналд Тръмп нееднократно загатна за възможността за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Дир.бг