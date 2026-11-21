Михаил Ходорковски добре познава своя заклет враг Владимир Путин, който го лиши от богатството му и го държа десет години затворен в сибирски затвор. Но дори и той, който сега от своето убежище в Лондон ръководи организацията Open Russia, насочена към укрепване на гражданското общество в страната, от която е бил принуден да избяга, и който разполага с достоверна информация, не е в състояние да разбере всички противоречия, обграждащи настоящия момент на военно и геополитическо напрежение.

"Путин е убеден, че Западът е слаб, но не е толкова слаб, колкото си представя", подчертава Ходорковски пред El País. И посочва два от големите парадокси на тази ситуация. "Първо: Путин вярва, че НАТО е празна организация, направена от картон. Но в същото време се страхува, че инфраструктурата на Алианса ще се установи по границите на Русия. Второ: Руското общество, според проучванията, в по-голямата си част подкрепя преговори за прекратяване на войната в Украйна. Но същото това мнозинство отхвърля оттегляне, без да е спечелило територия, макар и да няма нужда от нея. Идеята, че победата е свързана със завоюването на територия, е дълбоко вкоренена в руското общество".

Ходорковски прибягва до метафора, за да обясни настоящата дилема на Европа пред руската заплаха.

"Представете си, че вървите по тъмна уличка и се натъквате на бандит, който ви удря по лицето. Бихте ли протестирали решително или бихте му отвърнали на удара?", пита той журналистите. "Няма полицай, който да възстанови реда. Само ти и хулиганът сте там. Или му даваш всичко, което имаш, или му отвръщаш на удара. Путин контролира напълно хибридната война, която е решил да започне срещу Европа. Той дава конкретни заповеди за започване или спиране на атаките. Единственото, което не може да контролира, е резултатът – както по отношение на материалните щети, така и по отношение на цивилните жертви", продължава да обяснява Ходорковски.

И руският президент преследва три много конкретни цели, според бизнесмена: „На първо място, иска да ни уплаши, за да спре Европа да подкрепя Украйна“. След това, добавя той, иска да накара европейските страни да стигнат до заключението, че НАТО вече не може да ги защити, за да потърси всяка от тях едностранен диалог с Русия; и накрая се стреми западните политици, активисти и журналисти да приемат, че могат да бъдат убити, което ще ги накара да престанат да вдигат шум.

Ходорковски твърди, че всяка сутрин Путин има на бюрото си две папки: доклад от разузнавателните му служби за актуалната геополитическа обстановка и обобщение на международната преса. По времето, когато бизнесменът е прекарал в сибирския затвор, един от неговите контакти му е изпращал тези доклади чрез адвокатите му. И това, което най-много му направи впечатление, беше, че разузнавателният материал почти не се различаваше от това, което пишеха вестниците.

С други думи, заключава Ходорковски: шпионите на Путин не се занимават със събиране на информация, а с организиране на саботажи и създаване на хаос на европейска територия. Главно това е Главната дирекция на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация, известна по целия свят като ГРУ – военното разузнаване. Например, именно негови хора пътуваха до Обединеното кралство, за да се опитат през 2018 г., без успех, да убият двойния агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия с нервно-паралитичния агент "Новичок" в град Солсбъри.

"Първото, което Европа трябва да обяви и да направи, е да обяви ГРУ за терористична организация. Да стане ясно, че ако Русия не спре саботажните си действия, ГРУ ще бъде класифицирана в тази категория, с всички произтичащи от това последствия", смята Ходоровски. "Защото Путин вярва, че ако чрез своята хибридна война в крайна сметка убие десет, двадесет, дори петстотин души в Европа, всички страни ще се уплашат. Аз обаче смятам, че ако това се случи, не дай Боже, Европа ще избухне в гняв и ще бъде готова да направи много повече, отколкото прави сега".

Преговорната стратегия на Путин

Откакто Путин пусна военната си машина в ход с цел пълно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., реалността на място и извън него претърпя множество обрати, както по отношение на намесата на Вашингтон, така и по отношение на баланса на силите между Москва и Киев. Днес, казва Ходорковски, нито пълното завладяване на Украйна, нито военна офанзива срещу друга държава са на дневен ред. Путин разполага с "един-единствен коз". Или продължава с клането си, докато не завземе региона Донбас и интересуващите го територии в западната част на Украйна, или слага край на това клане. Няма друго, отбелязва бизнесменът. Руското изискване да се включи в преговорите връщането към "архитектурата на сигурността на НАТО от 1997 г." е несъвместимо с въпроса за войната в Украйна, казва той.

"Путин не е глупав и е разбрал тази реалност. Ето защо иска да спечели време до пролетта, защото вярва, че може да победи Украйна, когато зимата удари с пълна сила", обяснява той.

И това е единствената причина, поради която, според Ходорковски, руският президент се е включил в преговорния процес.

Най-забележителното в сегашната тежка геополитическа ситуация, продължава директорът на Open Russia, е, че поне трима участници биха имали властта в ръцете си да спрат заплахата от Путин. Но проблемът не е толкова в способността, колкото във волята:

"Китай би могъл да сложи край на всичко това, ако реши да прекъсне доставките си за Русия: за по-малко от 12 месеца военната машина на Москва би се сринала."

Днес.бг