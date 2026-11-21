Започна гласуването на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет. То се провежда с хартиена бюлетина и ще продължи до 18:00 часа.

Право да гласуват имат 453 следователи. Те ще избират измежду двама кандидати. Гласуването се провежда в пет избирателни секции по апелативни райони - в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

Процесът по преброяване на бюлетините, установяване на тяхната действителност и съставяне на протокол за резултатите от гласуването ще се извършва в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение, което ще се излъчва в реално време чрез интернет сайта на ВСС и на БТА.

Избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите от гласуването до 23:00 часа.

До момента свои представители във Висшия съдебен съвет избраха съдиите и прокурорите. Народното събрание също избра членовете в съвета от парламентарната квота.

БТА отразява избора на членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, на съдиите, на прокурорите и на следователите с Тема в развитие (рубрика): Новият Висш съдебен съвет.

БТА