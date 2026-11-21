Андреа Кими Антонели спечели своята първа квалификация като световен шампион във Формула 1, но няма да стартира от полпозишъна в надпреварата за Гран При на Лас Вегас. Той получи наказание и ще тръгне с пет места назад от това, което спечели днес.

Иначе с време от 1:33.893 Антонели ("Мерцедес") изпревари с 0.258 секунди Макс Верстапен ("Ред Бул"), който ще стартира първи.

До нидерландеца на първата редица ще застане победителя в Лас Вегас от 2024 година Джордж Ръсел ("Мерцедес"), а зад тях от втория ред ще потеглят Ландо Норис ("Макларън") и Исак Хаджар ("Ред Бул").

Арвид Линдблад ("Рейсинг Булс") ще прави компания на Антонели на третата редица, а топ 10 в квалификацията допълниха Оскар Пиастри ("Макларън"), Лиам Лоусън ("Рейсинг Булс"), както и двамата пилоти на ("Алпин") Пиер Гасли и Франко Колапинто.

Заради наказание обаче Пиастри ще бъде преместен с 10 места назад и ще стартира 17-ти.

Голямата изненада в края на втората фаза беше двойна елиминация на "Ферари", след като Шарл Леклер и Люис Хамилтън се класираха 11-ти и 12-ти. Леклер завърши на 0.111 зад световния шампион Антонели в битката за последното място в топ 10, а на още 0.056 зад него остана и съотборникът му Хамилтън. Това е първият случай от Гран При на Канада през 2024 година, в който нито един от пилотите на "Ферари" не се класира за заключителната част на квалификацията.

Състезанието за Гран При на Лас Вегас е в неделя от 6:00 часа сутринта българско време, а прякото предаване е на Диема спорт 3.

Дир.бг