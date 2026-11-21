Софийският районен съд остави за постоянно в ареста тримата младежи, задържани за блудство с момиче. Непълнолетните на 14, 15 и 16 години са обвинени в блудствени действия с 15-годишно момиче по време на купон в нощта на 31 октомври.

На заседание при закрити врата магистратите са уважили искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо всяко едно от трите непълнолетни лица.

Посегателството е станало по време на парти в апартамент в София, на което са присъствали над 10 младежи. Деянието е било заснето, а впоследствие кадрите са разпространени в социалните мрежи. Именно заради разпространените видеозаписи прокуратурата се самосезира. Тримата младежи бяха задържани от полицията, а държавното обвинение поиска от компетентните служби да предприемат действия за премахване на видеата от социалните мрежи.

Социалните служби вече оказват подкрепа на пострадалото момиче и неговите близки.

На излизане от съдебната зала прокурор Георги Георгиев потвърди, че съдът е уважил направените искания за задържане под стража за тримата обвиняеми.

Такава тежка мярка на непълнолетно лице се взема много рядко. Трябва да има някаква изключителност на случая по закон дори. И съдът съвсем правилно прецени, че такава изключителност действително има по това дело, каза прокурорът.

Той отказа да коментира конкретни обстоятелства по делото и откъде произтича изключителността му, особено с оглед на това, че има лица под 18-годишна възраст, нито каква мярка е поискала защитата. „Разследването е в ранен етап, но въпреки това са извършени изключително много действия по разследването. И предстои да се извършат още такива”, допълни Георгиев.

Тримата обвиняеми не са били познати до момента на социалните служби. Това обясни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред NOVA. По думите ѝ на момичето е осигурена психологическа помощ, а социалните работници ще окажат подкрепа и на обвинените младежи и техните семейства.

И тримата обвиняеми са неосъждани, но единият от тях има криминални прояви, свързани с кражби. Институциите са предприели действия след сигнал от родител до социалното министерство за разпространението на видеоклипове с блудствени действия в интернет. „Държавната агенция за закрила на детето беше сезирана от майка, която е видяла в социалните мрежи един изключително неподходящ клип“, обясни Наталия Ефремова. Министърът подчерта, че жената е реагирала правилно, като незабавно е уведомила компетентните органи.

Дир.бг