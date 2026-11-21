Украйна силно желае да се присъедини към НАТО, потвърди днес президентът Володимир Зеленски, като подчерта, че членството в Алианса представлява една от "най-очевидните" гаранции за сигурността на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Украинският президент подчерта, че руският държавен глава Владимир Путин трябва да разбере, че Кримският мост няма да остане невредим. Зеленски направи изявленията в интервю за NBC News.

На 17 ноември частта за коли и камиони от Кримския мост, който свързва окупирания от Русия полуостров с руската територия, се срути след удар с украинска ракета . На следващия ден Украйна атакува и железопътната секция на моста. Русия отговори с мащабна атака с балистични ракети. В нея бяха повредени три моста в украинската столица, а седем души загинаха.

"Затова на неговите атаки срещу нашите мостове ще отговаряме. Той трябва да разбере, че този мост (Кримският - бел.ред.) така или иначе няма да остане", заяви Зеленски.

Украинският президент направи изявленията си преди среща в Киев с британския министър на отбраната Уес Стрийтинг. Той заяви, че посещението му цели да покаже единството на Европа в подкрепата за Украйна.

Британският министър на отбраната определи като "възмутителна провокация" руските ракети, които са ударили Полша в петък по време на военни учения на т.нар. Коалиция на желаещите. Според него моментът на нападението изглежда "повече от съвпадение".

Попитан от Би Би Си как НАТО трябва да отговори, Стрийтинг заяви, че най-добрият подход е да се увеличи помощта за Украйна, за да може страната да се защитава от Путин, когото той нарече "хладнокръвен убиец".

Думите му съвпадат с по-ранни изказвания на Зеленски, който също определи руския президент като убиец. Украинският държавен глава направи това в отговор на изказване на американския президент Доналд Тръмп, който тази седмица нарече Путин свой "приятел".

Въпросът за интеграцията на Украйна в НАТО отново излезе на дневен ред през последните дни на фона на продължаващите преговори за прекратяване на руската инвазия, която продължава вече близо пет години, отбелязва АФП.

Преди дни по време на среща в Берлин със съюзниците на Киев, американският пратеник Джаред Къшнър намекна, че САЩ може да са готови да предоставят на Украйна "гаранция за сигурност, подобна на предвидената в член 5" от Северноатлантическия договор.

Френският президент Еманюел Макрон, който също присъстваше в Берлин, призова за възобновяване на дебата относно присъединяването на Украйна към НАТО. От Елисейския дворец вчера посочиха, че предоставянето на защита от типа на "член 5" де факто би означавало включване на Украйна в Атлантическия алианс.

От своя страна Зеленски заяви, че тристранната среща на върха между лидерите на Китай, Русия и САЩ е била "много неуспешна" за Владимир Путин, предаде Ройтерс. Украинският президент каза също, че Путин не е успял да възпроизведе Ялтенската конференция, на която през 1945 г. е решена съдбата на Европа.

Дир.бг