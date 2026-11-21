Отборът на „Велики Преслав“ спечели с 3:0 гейма (17:25,20:25,23:25) областното дерби с „Волов 2020“ в група Г на мъжката А национална волейболна група (АНВГ).

В шуменската зала „Младост“ домакините от „Волов 2020“ се раздадоха на терена, но опитът на тима от Велики Преслав донесе предимството на едноименния отбор.

В първия гейм след 11:11 гостите от Велики Преслав не позволиха ново равенство и затвориха гейма на 17 т.

По-оспорвана бе втората част от срещата. Шуменският отбор изоставаше с 6 точки – 7:13, но показа характер и намали до 15:17, а след това и изравни за 17:17. В следващите разигравания преславските волейболисти почти нямаха колебание и спечелиха с 25:20.

Момчетата на „Волов 202“ завързаха срещата в третия гейм. Те поведоха в резултата, но добре сглобеният тим на „Велики Преслав“ изравни – 15:15. Още няколко равенства бяха фиксирани в тази част до 20:20. След това гостите поведоха с две точки, които задържаха и спечелиха с 25:23.

За „Велики Преслав“ това бе първа победа в шампионата този сезон. Преди това тимът допусна загуби от един от новите отбори в групата „Епик“ Русе и от „Попово 09“. За „Волов 2020“ това бе втори мач. Шуменци също имат загуба от русенският отбор.

В групата са още „Елит“ Силистра, „Черно море“ Варна.

В сряда, 25 ноември „Волов 202“ ще гостува на „Черно море“, в събота, 28 ноември на същия отбор ще гостува и „Велики Преслав“.

ШУМ.БГ