Златният жокер на Жозе Моуриньо проработи и тази вечер, носейки късна победа на Реал (Мадрид) насред "Бернабеу".

Става въпрос за Карлос Еспи, който за пореден път се превърна в герой, като сега неговият гол се оказа решаващ за победата на Кралете с 2:1 над Селта.

Мач, който Реал трябваше да обръща през втората част, а когато в заключителните минути започна да се прокрадва нотка на съмнение в победата, дойде поредният златен миг на Карлос Еспи.

Той вкара победния гол в 85-ата минута, а това бе четвъртият случай от старта на настоящия сезон, в който Еспи влиза от пейката и се разписва решително.

Човек, донесъл 9 точки на Реал в Ла Лига и още три в Шампионска лига, като ролята му в никакъв случай не е на титуляр и основен играч.

Днес влизането му наложи беззъбата игра на Реал в атака. Селта поведе още в шестата минута чрез Дуран, а до почивката последваха няколко пропуска на Кралете, включително и такъв от бялата точка на Килиян Мбапе.

След почивката Реал не подобри особено представянето си в предни позиции, но Джуд Белингам успя да изправни в 66-ата минута, преди да дойде златният миг на Еспи в 85-ата.

Така макар и временно Реал се изправни по точки с Барселона. Двата тима имат по 33 точки, но каталунците са с мач по-малко.

Третият Атлетико е с 28 и също мач по-малко от Реал, докато на четвъртата позиция намираме Бетис.

Днес "зелените" имаха кърваво градско дерби срещу Севиля, завършило наравно 1:1 след изравнителен гол на "червените" в продължението на мача.

Без този гол именно Бетис щеше да е на третата позиция в класирането.

Дир.бг