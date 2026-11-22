Баскетболният тим на „Шумен“ загуби гостуването си на „Локомотив“ в Пловдив със 77:85 в среща от 7 кръг на Националната баскетболна лига.

Срещата бе равностойна в по-голямата част от игровото време. „Шумен“ бе по-добър в началото, но „Локомотив» обърна мача, а в края задържа преднината си и взе петата си победа. „Шумен“ пък записа трето поражение, има и 4 победи.

Играчите от Шумен поведоха в първата четвърт и я завършиха с аванс от 6 точки – 20:14. През втората домакините изравниха играта, обърнаха мача в своя полза и на полувремето имаха лека преднина 35:31.

След почивката „Локомотив“ заигра по-добре и направи разлика от 12 точки. В последната четвърт „Шумен“ отново изравни играта, но натрупаната преднина от предходната част стигна на домакините да се поздравят с победата.

Майк Адеунми записа 27 точки и 7 борби за „Шумен“. Зауди Джаксън завърши с 18 точки. Алан Хърднън записа дабъл-дабъл - 12 точки и 13 борби.

Томислав Минков и Георги Кендеров отбелязаха по 15 точки за „Локомотив“. Джордан Далас и Дъвърл Рамзи добавиха по 14.

В следващия кръг „Шумен“ е домакин на новака в лигата „Политехника“ По програма срещата е на 3 декември от 18,30 часа в „Арена Шумен“.

ШУМ.БГ