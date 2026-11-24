Южнокорейската армия съобщи, че е вдигнала изтребители, след като няколко руски самолета навлязоха в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на страната край източното крайбрежие, преди да напуснат района, предаде Ройтерс.

Южнокорейската армия е проследила руските самолети при приближаването им към зоната, а изтребителите са извършили "тактически маневри", за да предотвратят инцидент, се съобщава в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете.

Руските самолети не са нарушили южнокорейското въздушно пространство, се уточнява в изявлението.

Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана е район, определен от дадена държава, с цел да се установяват и проследяват самолети, които може да се приближават към нейното въздушно пространство, и да се реагира при необходимост.

По-рано Министерството по сигурността на Южна Корея издаде нареждане за евакуация на остров Улъндо, като заяви, че руски военен самолет е навлязъл във въздушното пространство на страната.

То беше отменено три минути по-късно.

Предупреждение за предполагаем севернокорейски самолет близо до района на Улъндо беше по грешка издадено за кратко от местното правителство, съобщи южнокорейската агенция Йонхап.

Миналата седмица Тайванското министерство на отбраната съобщи, че двата руски стратегически бомбардировача Ту-95, познати в НАТО под кодовото име "Мечките", са навлезли в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на острова, след което са напуснали тайванското въздушно пространство в северозападната част на острова близо до пристанищния град Килунг.

Ден по-рано Япония връчи протестна нота на Москва, след като нейни самолети нарушиха въздушното ѝ пространство близо до остров Окиношима в югозападната префектура Фукуока.

Дир.бг