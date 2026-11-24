Пожар обхвана къща на ул. „Дойран“ в Шумен рано сутринта вчера. В сградата бил открит мъж, който се самонастанил в имота, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Сигналът за огъня е подаден в 05:45 часа на 23 ноември. На място са изпратени два противопожарни екипа, които заварили пламъците да са обхванали цяла стая и част от покривната конструкция.

Мъжът е изведен и отведен за медицински преглед в шуменската болница. Установено е, че не е пострадал и не се налага да бъде настанен за лечение.

При пожара са унищожени около 30 кв. м от покрива и домашно имущество. За потушаването на огъня са използвани 8 тона вода. Огнеборците са успели да спасят съседна сграда.

ШУМ.БГ