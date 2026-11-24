16-годишен е задържан за държане на наркотични вещества близо до Младежката сфера в Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Малко преди 18 часа снощи екип на РУ - Шумен извършвал обход близо в района и забелязал младеж, който при вида им се смутил. Последвала полицейска проверка, при която в него са намерени електронна цигара тип „вейп“ с прозрачна течност в нея и пластмасово шише с течност.

Иззети са и предстои да бъдат изследвани за наличие на наркотични вещества. Работата по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 354 А ал. 3 т. 1 от НК продължава.

ШУМ.БГ