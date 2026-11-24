Започна последният трети етап от полицейската акция „Зима“. В Шумен служители на „Пътна полиция“ поканиха журналисти на бул. “Симеон Велики” до Billa, за да покажат как протича проверката на автомобил.

„Това е етапът, в който се проверява дали автомобилите са пригодени за зимни условия – следи се дълбочината на грайфера да е по-дълбока от 4 милиметра, проверява се и изправността на светлините, като това е много важно заради сезона на мъглите“, каза инсп. Йордан Жеков от „Пътна полиция“ - Шумен.

Той обясни, че според закона, ако протекторът на гумата е по-малък от 4 мм, то това е значителна техническа неизправност и глобата е 100 евро.

Наблюдението на полицая е, че повечето автомобили вече са сменили гумите си със зимни.

Акцията ще продължи до края на ноември, но автомобилите трябва да са с гуми за зимни условия до началото на март. По време на акцията се проверяват още изправността на чистачките и стъклоизмиващото устройство.

ШУМ.БГ