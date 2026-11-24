Фигури на Дядо Коледа, елени, полярни мечки и разнообразни празнични украшения бяха открити в корабния контейнер, който морето изхвърли на 2 ноември на скалистия бряг между къмпинг "Арапя" и ваканционно селище "Оазис" край Царево.

Контейнерът беше отворен тази сутрин с разрешение на Военната прокуратура в София. В операцията участваха представители на разследващите органи, Военна полиция и Агенция "Митници". Изваждането на товара започна около 9:30 часа и продължи няколко часа.

В контейнера са намерени над 80 кашона с коледна украса. Въпреки продължителния престой в морето и на скалистия бряг значителна част от стоката е останала невредима, съобщава БНТ.

"Абсолютно нищо нередно не е установено към момента", заяви лейтенант Атанас Янков от Военна полиция. Той обясни, че след приключване на огледа и описването на вещите товарът ще бъде предаден на търговеца.

Областният управител на Бургас Дико Диков потвърди, че намерените артикули съответстват на описаното в товарния манифест. Всеки кашон подлежи на отделна проверка от компетентните институции.

"Става въпрос за търговска стока. В нея няма нищо друго, което да представлява интерес", подчерта областният управител.

От Агенция "Митници" съобщиха, че при проверката не са открити забранени вещества. След приключване на необходимите процедури украсата ще бъде натоварена на камион и превозена до Румъния.

По думите на областния управител към момента няма данни за други контейнери от предполагаемия товар на потъналия кораб по бреговата линия на Южното Черноморие.

На място присъства и представител на румънската компания, чиято собственост е коледната украса - Омар Хандан.

"Сега предстои да установим какво липсва, какво е запазено, кои артикули все още работят и кои не, както и какво впоследствие може да бъде продадено. За наше щастие, контейнерът не се е напълнил с вода. Благодарни сме за оказаната помощ", коментира Хандан.

Представителят на компанията оценява претърпените до момента загуби на около 50 000 евро.

Основната версия на властите е, че контейнерът е част от товара на плаващия под либерийски флаг контейнеровоза Contship Jet, който потъна в Черно море на 28 октомври след атака с морски дронове. Екипажът, състоящ се от 18 моряци, също беше спасен и откаран във Варна от кораб на Българските военноморски сили.

Дир.бг